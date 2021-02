Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

Τι πρέπει να κάνετε αν δεν έχετε ρεύμα, πώς θα ειδοποιήσετε τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν και σήμερα τις εργασίες για την επανηλεκτροδότηση 10.000 νοικοκυριών.

Το συνολικό δυναμικό του ΔΕΔΔΗΕ στις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές της Αττικής - που ανέρχεται σε περίπου 440 άτομα - θα ενισχυθεί περαιτέρω σήμερα με επιπλέον 25 συνεργεία (περίπου 60 άτομα) που θα προσέλθουν από την Περιφέρεια της Πελοποννήσου, Ηπείρου και της Κεντρικής Ελλάδος, καθώς έχουν αποκατασταθεί στις περιοχές αυτές οι ζημιές από τη Μήδεια.

Έως αργά το βράδυ της Τετάρτης είχαν ηλεκτροδοτηθεί περίπου 60.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι τα συνεργεία του συνέχισαν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας τις εργασίες για την επανηλεκτροδότηση 5 γραμμών Μέσης Τάσης, σε τμήματα των περιοχών Διόνυσος, Αγ. Στέφανος, Κεφαλάρι, Πολιτεία, Γλυκά Νερά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζημιές στο Δίκτυο (πεσμένα καλώδια, στύλους κλπ) να απομακρυνθούν άμεσα και να μην έρθουν σε καμία επαφή. Καλεί επίσης όσους πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο Δίκτυο από την κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν με την Εταιρία για να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης, τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500 , μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).