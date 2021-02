Οικονομία

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τροπολογίες για τα ενοίκια του Μαρτίου, αλλά και τον πτωχευτικό κώδικα.

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής - κατά πλειοψηφία - το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το μισθολόγιο της ΑΑΔΕ, στο οποίο συμπεριελήφθησαν και οι τροπολογίες με τις ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών (προβλέπει την απαλλαγή επαγγελματικών από μισθώματα και τον Μάρτιο), την εισαγωγή χρήσης ψηφιακών μέσων στις αρχαιρεσίες αθλητικών ενώσεων, την προκαταβολή σύνταξης, και τη ρύθμιση θεμάτων για την άσκηση ανακοπής κατά της εκτελεστικής διαδικασίας εκποίησης της περιουσίας του οφειλέτη ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου.

Επί της αρχής και επί του συνόλου του νομοσχεδίου, ψήφισαν "υπέρ" οι βουλευτές της ΝΔ ενώ οι βουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν.

Όπως είπε κλείνοντας τη συζήτηση ο υφυπουργός Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, η κυβέρνηση διαχειρίζεται την οριακή κατάσταση που δημιούργησε η πανδημία, προχωρά στους εμβολιασμούς, αντιμετωπίζει τις συνέπειες στην οικονομία, στηρίζει αυτούς που έχουν πληγεί, και διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την άρση των περιορισμών. Η προσπάθεια αυτή, πρόσθεσε, συντελείται με τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας στο πρόσωπο του πρωθυπουργού.