Τεχνολογία - Επιστήμη

Γεννήθηκε μωρό από μεταμοσχευμένη μήτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το σπάνιο σύνδρομο της μητέρας που γέννησε το μωρό και το ανεκτίμητο δώρο της γιαγιάς του.

Το πρώτο μωρό από μεταμοσχευμένη μήτρα γεννήθηκε στη Γαλλία, στις 12 Φεβρουαρίου, σε ένα νοσοκομείο λίγο έξω από το Παρίσι.

Το κοριτσάκι, που γεννήθηκε 1845 κιλά είναι καλά στην υγεία του, όπως και η μαμά του.

Η 36χρονη, η οποία κατονομάστηκε ως Ντέμπορα, είχε γεννηθεί χωρίς μήτρα, λόγω ενός σπάνιου συνδρόμου, γνωστού ως Rokitansky, το οποίο επηρεάζει μία στις 4500 γυναίκες.

Το Μάρτιο του 2019 δέχθηκε τη μήτρα της 57χρονης μητέρας της, από την ίδια ιατρική ομάδα του νοσοκομείου στο Foch, η οποία την παρακολούθησε και στην εγκυμοσύνη της.