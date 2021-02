Υγεία - Περιβάλλον

Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Τώρα η πλέον επικίνδυνη περίοδος για τον κορονοϊό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής Χημείας για το ιικό φορτίο στα λύματα και το πότε αναμένεται μείωσή του.

Αδύνατο ήταν τις προηγούμενες μέρες να ληφθεί δείγμα από τα λύματα της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκο Θωμαΐδη, που μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Εξήγησε ότι σήμερα το βράδυ θα υπάρχουν τα δεδομένα και προέβλεψε ότι αυτήν την εβδομάδα θα αρχίσουμε να βλέπουμε μείωση στο ιικό φορτίο, λόγω της εφαρμογής των μέτρων.

«Αυτή η περίοδος είναι η πλέον επικίνδυνη για τη νόσο», είπε, επισημαίνοντας πως η πανδημία είναι «πολύπλοκο πρόβλημα», σε υγειονομικό, κοινωνικό, οικονομικό και ψυχολογικό επίπεδο.

«Ελπίζουμε ότι θα δούμε μείωση τις επόμενες μέρες», ανέφερε και τόνισε πως «δεν περίμενε κάποιος από μία νόσο, που δεν ξέρουμε τίποτα γι’αυτήν και δεν υπάρχει εμβολιασμός να μην υπάρξει τέτοια διασπορά, γιατί δεν υπάρχει ανοσία».