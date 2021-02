Κόσμος

Καρέ –καρέ η κατεδάφιση κτηρίου του Τραμπ (εικόνες)

Με ελεγχόμενη έκρηξη κατέρρευσε το κτήριο όπου μέχρι πρότινος φιλοξενούσε επιχειρήσεις του Τραμπ.

Κατεδαφίστηκε το κτήριο όπου φιλοξενούνταν ξενοδοχείο και καζίνο στο Ατλάντικ Σίτι, με ελεγχόμενη έκρηξη, σημαίνοντας το τέλος του «αποτυπώματος» του τέως Προέδρου των ΗΠΑ στην περιοχή.

Όταν άνοιξε ο χώρος το 1984, ήταν ο μεγαλύτερος στην περιοχή, με 39 ορόφους και πάνω από 600 δωμάτια ξενοδοχείου. Έκλεισε το 2014 όταν ερήμωσε και πλέον χρειάστηκε να κατεδαφιστεί.

Στις ένδοξες εποχές του, κάπου στα μέσα του 1990 ήταν η μεγαλύτερη επιχείρηση στο σημείο, αφού απασχολούσε πάνω από 6000 εργαζόμενους.

Επιπλέον, στο χώρο φιλοξενήθηκαν πολλοί αγώνες μποξ, τους οποίους παρακολουθούσε και ο ίδιος ο Τραμπ, την περίοδο που ασχολείτο με τα ακίνητα.

Ο τρέχον ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν έχει ανακοινώσει τα σχέδια για το μέλλον του κτηρίου.

Για την κατεδάφιση χρειάστηκαν περίπου 3000 κομμάτια δυναμίτη.