Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Ενίσχυση για την αποκατάσταση στις βλάβες στην Αττική

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ από άλλες περιφέρειες καταφθάνουν στην Αττική για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση των βλαβών.

Με επιπλέον 60 τεχνικούς από την Περιφέρεια της Πελοποννήσου Ηπείρου και της Κεντρικής Ελλάδος (στις οποίες οι ζημιές αποκαταστάθηκαν) ενισχύονται σήμερα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ, που εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, χθες το βράδυ, από τον ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζονται οι εργασίες για την επανηλεκτροδότηση 5 γραμμών Μέσης Τάσης, σε τμήματα των περιοχών Διόνυσος, Αγ. Στέφανος, Κεφαλάρι, Πολιτεία, Γλυκά Νερά, Εκάλη και Νέα Ερυθραία, ενώ είχαν ηλεκτροδοτηθεί περίπου 60.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις από τις 70.000 που αντιμετώπισαν προβλήματα εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Εξάλλου και στη Βόρεια Εύβοια, που δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από την κακοκαιρία, μέσα στις επόμενες ώρες ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στο Δίκτυο και στους τελευταίους 4 οικισμούς.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκπρόσωπος του ΔΣ Εργαζομένων, Κ.Μασούρας ανέφερε πως μέσα στη μέρα αναμένονται οι ενισχύσεις στην Αττική, με τα συνεργεία να εργάζονται για την αποκατάσταση των βλαβών στα δίκτυα χαμηλής τάσης, καθώς υπάρχουν ακόμα μεμονωμένες διακοπές ρεύματος σε πολλά προάστια της Αθήνας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά εκ νέου την προσοχή σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζημιές στο Δίκτυο (πεσμένα καλώδια, στύλους κλπ) να απομακρυνθούν άμεσα και να μην έρθουν σε καμία επαφή. Καλεί, επίσης, όσους πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο Δίκτυο από την κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν με την Εταιρία για να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης, τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500 , μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).