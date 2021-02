Πολιτική

Σκρέκας στον ΑΝΤ1: Υπάρχει πλάνο υπογειοποίησης για τα καλώδια της ΔΕΗ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος για το πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση και τα καλώδια της ΔΕΗ.

«Το θέμα των ευθυνών και το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα, δεν είναι ώρα να το δούμε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας.

Όπως είπε, προϋπήρχε της καταστροφής που προκάλεσε η κακοκαιρία πλάνο για υπογειοποίηση των καλωδίων ηλεκτροδότησης σε περιοχές που το καλοκαίρι κινδυνεύουν από φωτιές και το χειμώνα από καταστροφικές πτώσεις των δέντρων.

Προς το παρόν, «γίνονται προσπάθειες για να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση και στο τελευταίο σπίτι», τόνισε, επισημαίνοντας πως «η δεκαετής κρίση έφερε πίσω και τη συντήρηση του δικτύου».