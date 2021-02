Κοινωνία

Έκρηξη σε τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας

Μεγάλες ζημιές στην τράπεζα από την φωτιά, αλλά και παράπλευρες απώλειες.

Αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός που αποτελείτο από γκαζάκια, εξερράγη στις 2.10 τα ξημερώματα, στο αυτόματο μηχάνημα της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 116 στου Γουδή.

Από την έκρηξη και την πυρκαγιά προκλήθηκαν μικρές ζημιές στο ΑΤΜ και σε ένα μοτοποδήλατο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο.

Οι δράστες αναζητούνται από την Αστυνομία.