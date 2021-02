Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Πέμπτης

Aναλυτική οι προβλέψεις των άστρων για σήμερα.

ΚΡΙΟΣ: Ευκαιρία για εσάς να κάνετε μία καταγραφή των τελευταίων συμβάντων και να βγάλετε πιο εμπεριστατωμένα συμπεράσματα… Έχετε μπερδευτεί με αποτέλεσμα να απομακρύνετε ανθρώπους από τη ζωή σας που τώρα σας λείπουν… Ερωτικά, όμως, έχετε ακόμα αναστολές και δεύτερες σκέψεις, αν πρέπει να κάνετε ένα βήμα πιο σταθερό ή να παραμείνετε στη θέση σας με όποιο τίμημα ή αντιρρήσεις!

ΤΑΥΡΟΣ: Έχετε μεγάλο πρόγραμμα σήμερα και αρκετά βαρύ και δε θέλετε με τίποτα να το ελαφρύνετε, αλλά και να μην είστε συνεπείς… Βασικά, νιώθετε ότι είστε στο επίκεντρο των γεγονότων… Από την άλλη, έχετε και ανυπομονησία για τα ερωτικά σας και μάλιστα έντονη… Σας αρέσει να ενθουσιάζεστε, αλλά ξέρετε ότι αυτό είναι κάτι που όταν είναι αμοιβαίο είναι ακόμα πιο σημαντικό… Οπότε, καλά κάνετε και θέλετε να κάνετε εντύπωση…

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η μέρα για εσάς ενώ έχει καλά νέα για τα επαγγελματικά σας, κάτι που είχατε στο πρόγραμμα αρχίζει και εξελίσσεται θετικά… Βασικά, υπάρχει ανταπόκριση και εσείς είστε διατεθειμένοι να βάλετε ακόμα περισσότερο χρόνο ώστε να ολοκληρωθεί… Στα ερωτικά σας είστε επιφυλακτικοί, και κάτι θέλετε να μάθετε για να προχωρήσετε ολοταχώς και ολόισια!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Η εβδομάδα ξεκινάει για εσάς με αρκετά καλές ειδήσεις που όμως μην καθυστερήσετε να τις αντιληφθείτε και να τις επιστρέψετε γιατί θα χάσετε πολύτιμο χρόνο… Τις καλές ειδήσεις πρέπει να τις υποδέχεστε ανάλογα και άμεσα να τις επεξεργαζόμαστε… Ερωτικά, ξέρετε ότι με το να είστε συγκαταβατικοί αποφεύγετε τις συγκρούσεις, αλλά δεν εξελίσσεστε!

ΛΕΩΝ: Η μέρα για εσάς είναι άκρως προσανατολισμένοι στα επαγγελματικά σας που είναι και απόλυτα συνδεδεμένα με τα οικονομικά σας… Εκεί που είχατε αμφιβολίες για ανθρώπους που συνεργάζεστε βλέπετε ότι αυτές φεύγουν… Τα οικονομικά σας μπορούν να είναι καλύτερα αλλά και εσείς πρέπει να είστε πιο αποφασιστικοί… Ερωτικά, αυτό που περιμένετε, δε σας περιμένει στην ίδια ακριβώς συχνότητα… Είστε αποσυντονισμένοι!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Ευκαιρία για ανάπαυλα η σημερινή μέρα και για εσάς και για τους άλλους που είναι μαζί σας είτε στα επαγγελματικά σας είτε στα ερωτικά σας…. Είστε ιδιαίτερα συνεργάσιμοι σήμερα σε όλους τους τομείς… Ερωτικά, αφήνετε τους άλλους να εκδηλώνονται και εσείς απλώς επεμβαίνετε για να διορθώσετε ή να βελτιώσετε κάτι… Επαγγελματικά, το μυαλό σας πάει πιο μακριά και τότε μπορείτε να έχετε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα!

ΖΥΓΟΣ: Έχετε κάποιες αμφιβολίες για τα οικονομικά σας γιατί δεν είστε σίγουροι ότι έχετε κάνει καλή διαχείριση… Στα ερωτικά σας, υπάρχει περίπτωση να κάνετε πιο μελετημένες κινήσεις και να θελήσετε να μοιραστείτε τους επαγγελματικούς σας προβληματισμούς σας… Βασικά, νιώθετε ότι αυτό μπορεί να σας δέσει ακόμα περισσότερο ή να σας βοηθήσει να είστε πιο συγκεντρωμένοι…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Τα καλά νέα για εσάς είναι ότι βλέπετε ανταπόκριση και στα επαγγελματικά σας και κυρίως ότι νιώθετε ότι μπορείτε να συνεργάζεστε πιο άνετα… Ερωτικά, έχετε καταλάβει ότι οι εντάσεις αλλά και να κρύβεστε, δε σας ωφέλησαν σε τίποτα… Παρόλα αυτά, δε θα καταφέρετε να βγείτε εύκολα από αυτό το φαύλο κύκλο, γιατί ακόμα δεν έχετε ξεκαθαρίσει μέσα σας την τελική σας απόφαση… Σήμερα, ωστόσο, είστε πιο δεκτικοί, και κυρίως καταλαβαίνετε την αξία του να μοιράζεστε τις σκέψεις σας!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η καλύτερη μέρα για να κάνετε προγραμματισμό και μάλιστα με σωστή ιεραρχία και σωστό προγραμματισμό… Ερωτικά, ξέρετε ότι η δική σας πρωτοβουλία αλλά και γενικότερα αν έχετε συνέπεια σε αυτά που λέτε μπορεί να λύσει θέματα της καθημερινότητας… Θα βοηθούσε ιδιαίτερα να βάζατε και έναν στόχο παρέα… Να κάνετε ένα ταξίδι, ας πούμε… Να δώσετε μία από κοινού προοπτική!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Πολύ ανανεωμένοι νιώθετε και έχετε και παιχνιδιάρικη διάθεση για τα ερωτικά σας…. Είστε άμεσοι και ξέρετε ακριβώς από πού μπορείτε να αντλήσετε χαρά και να την κάνετε να έχει και διάρκεια… Ερωτικά, πάντως, παίζετε με την φλόγα και αυτό σας επιτρέπει να είστε σε εγρήγορση… Το θέμα που ανακύπτει είναι μόνο αν είστε δεσμευμένοι, γιατί οι ελεύθεροι έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν επιλογές…

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Μανία με τα οικογενειακά σας, σας έχει πιάσει και αυτή τη φορά ξέρετε και πως θα συντονίσετε τις καταστάσεις ώστε να είναι όλα στη σειρά τους και να μην χρειαστεί να ασχοληθείτε εκ νέου με τα ίδια αλλά με επιμέρους θέματα… Τα ερωτικά σας, σας επιτρέπουν να τους δίνετε όσο χρόνο σας περισσεύει από τις άλλες δραστηριότητές σας! Έτσι, μην περιμένετε και πολλά!

ΙΧΘΥΕΣ: Η μέρα για εσάς είναι αρκετά ευχάριστη γιατί θα ασχοληθείτε με τις αγαπημένες σας ασχολίες… Το κουβεντολόι με ανθρώπους που έχουν κάτι ουσιαστικό να σας πουν για τα επαγγελματικά σας… Μία ιδέα έχει καλές προεκτάσεις και εσείς είστε έτοιμοι να την επιστρατεύσετε και να την κάνετε πράξη… Ερωτικά, αφήνετε τα πράγματα να εξελίσσονται στον αυτόματο, γιατί σήμερα του έχετε εμπιστοσύνη!

