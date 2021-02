Κόσμος

Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας

Υπέβαλε την παραίτησή του ο Γκιόργκι Γκαχάρια. Οι λόγοι που τον ώθησαν σε αυτήν την απόφαση.

Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Γκιόργκι Γκαχάρια ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από το αξίωμά του, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Γκαχάρια διευκρίνισε ότι παραιτείται λόγω διαφωνίας με την ομάδα του για το θέμα της κράτησης ενός πολιτικού της αντιπολίτευσης, πρόσθεσε το πρακτορείο ειδήσεων.