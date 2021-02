Οικονομία

ΔΕΔΔΗΕ: Πού επικεντρώνονται οι εργασίες στην Αττική

Η πορεία των εργασιών στο δίκτυο Μέσης Τάσης. Προχωρούν οι εργασίες στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης.

Ολοκληρώνονται αυτή την ώρα οι εργασίες αποκατάστασης του δικτύου Μέσης Τάσης της Αττικής, καθώς σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τον ΔΕΔΔΗΕ απομένουν κάποια μικρά τμήματα των γραμμών που έχουν υποστεί ζημιές από την πτώση δέντρων λόγω της κακοκαιρίας κυρίως στα Βόρεια Προάστια. Παράλληλα προχωρά η αποκατάσταση βλαβών στη Χαμηλή Τάση καθώς και μεμονωμένων παροχών.

Οι εργασίες επικεντρώνονται στις περιοχές Εκάλη, Διόνυσο, Αγ.Στέφανο, Κρυονέρι, 'Ανοιξη, Δροσιά και Κάλαμο.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά εκ νέου την προσοχή σε όλους τους πολίτες σε περίπτωση που διαπιστώσουν ζημιές στο Δίκτυο (πεσμένα καλώδια, στύλους κλπ) να απομακρυνθούν άμεσα και να μην έρθουν σε καμία επαφή. Καλεί επίσης όσους πολίτες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης στις περιοχές που σημειώθηκαν ζημιές στο δίκτυο από την κακοκαιρία, να επικοινωνήσουν με την εταιρία για να εξεταστεί η περίπτωση μεμονωμένης βλάβης, τηλεφωνικά στο 11500 ή 2111900500 , μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE app σε Android και iOS από το κινητό τους ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).