Αθλητικά

Australian Open: Ιστορική νίκη της Οσάκα επί της Γουίλιαμς

Το εισιτήριο για τον τελικό πήρε η νεαρή Γιαπωνέζα, επικρατώντας της Αμερικανίδας αντιπάλου της.

Η Ναόμι Οσάκα έκλεισε το δρόμο της Σερένα Γουίλιαμς προς το ιστορικό ρεκόρ, καθώς τη νίκησε στα ημιτελικά του Australian Open στη Μελβούρνη και πήρε αυτή το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό.

Η 39χρονη Αμερικανίδα πρωταθλήτρια ήθελε το τρόπαια για να φθάσει στην ισοφάριση του σπουδαιότερου ρεκόρ στην ιστορία του τένις, τα 24 Grand Slam της Μάργκαρετ Κορτ.

Η 24χρονη Γιαπωνέζα, όμως, ήταν καλύτερη, πήρε τη νίκη -σχετικά εύκολα- με 6-3, 6-4 και περιμένει στον τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης, μια εκ των Μπράντι-Μουκόβα.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος τελικός της Οσάκα στη Μελβούρνη, μετά τον τίτλο του 2019 και ο 4ος συνολικά στην καριέρα της (US Open 2018, US Open 2020 και Australian Open 2019).