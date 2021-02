Κόσμος

Το Facebook απαγορεύει τις ειδήσεις στην Αυστραλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιατί είναι αποκλεισμένοι από ενημερωτικό υλικό οι χρήστες του Facebook.

Η απόφαση του Facebook να αποκλείσει την κοινή χρήση ειδήσεων στην Αυστραλία περιόρισε την πρόσβαση σε κρίσιμες δημόσιες πληροφορίες σε κυβερνητικούς ιστότοπους για υπηρεσίες υγείας και πληροφορίες έκτακτης ανάγκης την Πέμπτη, προκαλώντας αντίδραση από την κυβέρνηση και το κοινό.

Το Facebook εμποδίζει από σήμερα τους Αυστραλούς χρήστες να μοιράζονται ή να βλέπουν περιεχόμενο ειδήσεων στην πλατφόρμα. Όπως είπε, έχει λάβει την απόφαση «με βαριά καρδιά».

Η κίνηση αυτή έρχεται ως απάντηση σε έναν προτεινόμενο νόμο που θα αναγκάσει τους τεχνολογικούς γίγαντες να πληρώσουν για περιεχόμενο ειδήσεων στις πλατφόρμες τους. Το Facebook υποστήριξε ότι ο νέος νόμος «θα το τιμωρούσε για περιεχόμενο που δεν πήρε ή δεν ζήτησε». Έτσι οι Αυστραλοί ξύπνησαν την Πέμπτη διαπιστώνοντας ότι οι σελίδες όλων των τοπικών και παγκόσμιων ιστότοπων ειδήσεων δεν ήταν διαθέσιμες στο Facebook.

Αρκετές κυβερνητικές σελίδες υγείας και σελίδες έκτακτης ανάγκης αποκλείστηκαν επίσης - κάτι που αργότερα ισχυρίστηκε το Facebook ότι έγινε από λάθος. Όπως είπε, οι κυβερνητικές σελίδες δεν πρέπει να επηρεάζονται από την απαγόρευση και θα αντιστρέψουν τυχόν σελίδες που έκλεισαν κατά λάθος. «Δεδομένου ότι ο νόμος δεν παρέχει σαφείς οδηγίες σχετικά με τον ορισμό του περιεχομένου ειδήσεων, έχουμε λάβει έναν ευρύ ορισμό προκειμένου να σεβαστούμε το νόμο όπως έχει συνταχθεί», δήλωσε η εταιρεία.

Όσοι βρίσκονται εκτός της χώρας δεν μπορούν επίσης να διαβάσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυστραλιανές δημοσιεύσεις ειδήσεων στην πλατφόρμα. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας επέκρινε έντονα την κίνηση, λέγοντας ότι απέδειξε την «τεράστια δύναμη αυτών των ψηφιακών κοινωνικών γίγαντων στην αγορά». Περίπου 17 εκατομμύρια Αυστραλοί επισκέπτονται την πλατφόρμα κάθε μήνα.

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών της χώρας Τζος Φράιντενμπεργκ, το Facebook προχώρησε σε αυτή την κίνηση δίχως προειδοποίηση για τις προθέσεις του και πρόσθεσε ότι οι ενέργειες ήταν λανθασμένες, περιττές και βαριές. «Αλλά αυτό που επιβεβαιώνουν τα σημερινά γεγονότα για όλους τους Αυστραλούς είναι η τεράστια δύναμη στην αγορά αυτών των ψηφιακών γιγάντων μέσων», είπε. Ο Φράιντενμπεργκ είπε ότι είχε συνομιλήσει με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διευθύνοντα σύμβουλο του Facebook, την Πέμπτη και το Σαββατοκύριακο.

Η απαγόρευση του Facebook επιβλήθηκε λίγες ώρες μετά από μια ξεχωριστή απόφαση της Google να συνάψει μια παγκόσμια συμφωνία με την Rupert Murdoch's News Corp, τερματίζοντας μια μακροχρόνια διαμάχη μεταξύ της ομάδας μέσων ενημέρωσης και της εταιρείας αναζήτησης. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των τεχνολογικών εταιρειών σηματοδοτούν μια κρίσιμη στιγμή για τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης. Οι Αυστραλοί βουλευτές αυτή την εβδομάδα άρχισαν να συζητούν τον προτεινόμενο νόμο, ο οποίος θα μπορούσε να επαναφέρει τους όρους συναλλαγών μεταξύ εκδοτών και τεχνολογικών εταιρειών παγκοσμίως. Ο Καναδάς, η ΕΕ και το ΗΒ δήλωσαν ότι εξετάζουν παρόμοια μέτρα. Οι ειδικοί της υγείας επέκριναν την απόφαση του Facebook για την απαγόρευση της πρόσβασης σε ζωτικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, ενώ κυβερνητικοί βουλευτές κατηγόρησαν την εταιρεία για «εκφοβισμό».