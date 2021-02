Life

Μία γυναίκα, δύο άντρες... στο “ The 2Night Show” της Πέμπτης (εικόνες)

Δημοφιλείς καλλιτέχνες μοιράζονται με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ξεχωριστές στιγμές από την καλλιτεχνική πορεία και την προσωπική τους ζωή.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Σπύρο Σταμούλη, τον αυστηρό εισαγγελέα με έδρα το ξακουστό Διαφάνι. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για τους ρόλους που τον έκαναν γνωστό στο ευρύ κοινό: τον «Μουράτ» από το «Κόκκινο Ποτάμι», τον «Ιωάννη Καποδίστρια» από το docudrama της Cosmote History, καθώς και για τον «Αλέξη Γραμματικό» από τις «Άγριες Μέλισσες».

Επίσης, εξηγεί πώς μεταπήδησε από τα Οικονομικά που σπούδασε στην τέχνη της Υποκριτικής. Ποιος σημαντικός ρόλος τον έκανε να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην τέχνη του, την περίοδο που σκεφτόταν να τα παρατήσει όλα;

Τέλος, μας χαρίζει έναν θεαματικό αγώνα μποξ, με αντίπαλο τον Γρηγόρη, σε ένα ρίνγκ που ούτε καν φαντάζεστε!

Στο «The 2Night Show», έρχεται και ο ζεν κομίκ ηθοποιός Νίκος Αναγνωστόπουλος που έχει γίνει γνωστός μέσα από τα social media. Τα βιντεάκια που ανεβάζει, καθημερινά και αφορούν κυρίως τις σχέσεις ζευγαριών, γίνονται viral.

Πώς κατάφερε με ένα κινητό να χρησιμοποιήσει την τέχνη του και να δημιουργήσει μόνος του ιστορίες εμπνευσμένες από την καθημερινότητα των ζευγαριών; Μεταξύ άλλων, ο Νίκος Αναγνωστόπουλος συγκινείται και εκφράζει το μεγάλο του παράπονο, αφού η καριέρα του ως ηθοποιός δεν είχε την εξέλιξη που θα ήθελε.

Τέλος, αναφέρεται στη συνεργασία του με το Netwix και τα επεισόδια της σειράς «Sorry Not Sorry» που ανεβαίνουν, κάθε εβδομάδα, στην πλατφόρμα και έχουν τεράστια επιτυχία.

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η Έλλη Κοκκίνου. Η συνάντησή τους ξεκινά με το παιχνίδι «Μάντεψε Το» αφού η κόντρα τους είναι μεγάλη και η Έλλη επιδιώκει την ρεβάνς. Ποιος θα καταφέρει, άραγε, να σηκώσει την πολυπόθητη κούπα;

Η αγαπημένη τραγουδίστρια, με το ξεχωριστό ταλέντο, αναφέρεται στο τελευταίο της άλμπουμ και θυμάται τη συνεργασία της με τον Αντώνη Βαρδή. Επίσης, μιλάει για την καραντίνα, για τη σχέση της με τον μονάκριβο γιο της Αλέξανδρο, αλλά και για την καλή της φίλη και κουμπάρα Τζένη Μπότση που αποκάλυψε πως έχει δεχθεί σεξουαλική παρενόχληση, στον εργασιακό της χώρο.

Τέλος, ο Γρηγόρης θέλοντας να τεστάρει την ακοή της Έλλης παίζει μαζί της ένα ακόμα παιχνίδι και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό!

