Αθλητικά

Τσιτσιπάς Vs Μεντβέντεφ: Η κόντρα, τα “γαλλικά” και η μεγάλη πρόκληση

Στέφανος Τσιτσιπάς - Ντανίλ Μεντβέντεφ μία σχέση αγάπης και μίσους. Το επεισοδιακό παρελθόν τους και τι έχουν να... χωρίσουν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την μυθική ανατροπή του κόντρα στον Ράφα Ναδάλ, ετοιμάζεται για τον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν όπου θα αντιμετωπίσει το Νο 4 της Παγκόσμιας Κατάταξης, Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ελληνας πρωταθλητής έχει φτάσει στους ημιτελικούς δύο φορές, γνωρίζοντας ισάριθμες ήττες, από τον Νόβακ Τζόκοβιτς το 2020 στο Roland Garros και από τον Ράφα Ναδάλ, που χθες απέκλεισε με επική ανατροπή,το 2019 στο Australian Open.

Ο Ρώσος πρωταθλητής, από την άλλη πλευρά, φτάνει με την εμπειρία του τελικού στο US Open 2019, αλλά και με την παράδοση μαζί του: πέντε νίκες μέτρησε στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις τους, πριν χάσει στον τελικό των Nitto ATP Finals, το 2019 στο Λονδίνο. «Ο Μεντβέντεφ θα είναι ένα πολύ δύσκολο έργο», παραδέχθηκε ο Τσιτσιπάς.

«Τον αντιμετώπισα στο Nitto ATP Finals. Ήταν ένας καλός αγώνας από την πλευρά μου. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση, παίζει καλό τένις, παίζει με ακρίβεια, παίζει απλά. Είπα στο παρελθόν ότι παίζει βαρετό, τένις αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει. Παίζει απλώς εξαιρετικά έξυπνα και σε ξεπερνά. Είναι κάποιος που πρέπει πραγματικά να είμαι προσεκτικός και να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες μου και να πιέσω», πρόσθεσε ο Ελληνας πρωταθλητής .

Η αντιπαλότητα μεταξύ Στέφανου Τσίτσιπα και Ντανίλ Μεντβέντεφ, ξεκίνησε σοβαρά την πρώτη φορά που αντιμετώπισαν ο ένας τον άλλο, στο Masters 1000 στο Μαϊάμι, το 2018. Η συνέχεια είναι γνωστή, με ανταλλαγή δηλώσεων, «κρύες» χειραψίες και το «μπλοκάρισμα» του Μεντβέντεφ από τον Τσιτσιπά στο Instagram. Κανένας δεν προσπαθεί να κρύψει το γεγονός ότι δεν συμπαθεί τον άλλο.

Ο Μεντβέντεφ παρατήρησε ότι δεν θα έβγαιναν μαζί για δείπνο και ο Τσίτσιπας παραδέχτηκε τα αρνητικά του συναισθήματα, για τον Ρώσο πρωταθλητή.

Ετσι και αλλιώς είναι μέρος της γενιάς του τένις που είναι προορισμένη να κυριαρχήσει. Και αύριο στον τρίτο τους ημιτελικό Grand Slam, έχουν μπροστά τους μία μοναδική πρόκληση.