Πολιτική

Συρίγος: η αστυνομία στα ΑΕΙ θα είναι έτοιμη για όλα

Τι είπε ο Υφυπ. Παιδείας για τα μαθήματα στο φοιτητικό εξάμηνο που ξεκινά και την λειτουργία των σχολείων των πρώτων βαθμίδων.

Δύσκολο να επιστρέψουν στις πανεπιστημιακές αίθουσες οι φοιτητές αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας και αρμόδιος για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης, Άγγελος Συρίγος. Όπως είπε, ο ειδικοί εκτιμούν ότι παρότι οι νεαρότερες ηλικίες δεν έχουν πρόβλημα σε περίπτωση που νοσήσουν ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγονται οι μετακινήσεις από νομό σε νομό. Για τον λόγο αυτό, τουλάχιστον μέχρι το τέλος του εξαμήνου που ξεκινά τη Δευτέρα το πιθανότερο είναι να συνεχιστούν τα μαθήματα διαδικτυακά.



Όσον αφορά τα σχολεία και την επιστροφή των μαθητών στις σχολικές αίθουσες, ο κ. Συρίγος απέφυγε να δώσει ένα χρονοδιάγραμμα λέγοντας ότι αυτό θα αποφασιστεί στη συνεδρίαση των ειδικών. Προς το παρόν συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση.

Όσον αφορά την αστυνομία στα ΑΕΙ ο κ . Συρίγος, μιλώντας στον Θέμα 104,6, εκτίμησε ότι το ειδικό αυτό σώμα είναι προετοιμασμένο για όλα τα ενδεχόμενα. Όπως είπε, υπάρχουν πολλά σενάρια μεταξύ των οποίων λένε ότι ίσως με έναν τελετουργικό τρόπο κάποιοι να θελήσουν να αποδείξουν ότι η αστυνομία δεν έχει θέση στα πανεπιστήμια, να διαπομπεύσουν δηλαδή το Σώμα. Άλλο σενάριο, λέει ότι ίσως σταματήσουν και εξαφανιστούν όλα τα περιστατικά βίας.