Νέα σύλληψη για την κλοπή του “χρυσού τενεκέ” από κοτέτσι

Που και πως οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη ένα μέλος της συμμορίας, που άρπαξε το μεγάλο ποσό.

Συνελήφθη, πριν από λίγες ημέρες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αστυνομία, στην Παιανία, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κρωπίας, με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 34χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης ως μέλος συμμορίας που διέπραξε την κλοπή του «χρυσού τενεκέ» από κοτέτσι, όπου φύλαγε το μεγάλο ποσό ένας κάτοικος του Κορωπίου.

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αποδεικτικό εμβάσματος χρηματικού ποσού στη χώρα καταγωγής του κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα που σχετίζεται με την υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.