Τους πούλησαν “φούμαρα” αντί για μηχανήματα

Η λεία των απατεώνων και ο τρόπος δράσης τους, σε βάρος των ανυποψίαστων πολιτών.

Μια μικρή περιουσία έχασε ένας άνδρας από το Ρέθυμνο, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης.

Ο 65χρονος που ήθελε να αγοράσει μηχανήματα, μπήκε σε μία ιστοσελίδα κι έπειτα είχε επικοινωνία με τον υπεύθυνο, για να κλείσει τη συμφωνία.

Όταν του ζητήθηκε να καταθέσει 12000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, το έκανε. Όμως, τα χρήματα έγιναν «καπνός» και τα μηχανήματα δεν έφτασαν ποτέ στην κατοχή του.

Ακόμα πέντε απάτες, που είχαν γίνει το 2020 εξιχνιάστηκαν. Πολίτες, επίσης από την Κρήτη, είχαν επιχειρήσει να κάνουν αγορές γεωργικών μηχανημάτων, μέσω facebook.

Και σε αυτές τις περιπτώσεις, τους ζητήθηκε να καταθέσουν «προκαταβολές» για τα μηχανήματα, με τους απατεώνες να τους στέλνουν σε φωτογραφίες πλαστά αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης χρημάτων. Για αυτές τις περιπτώσεις, η λεία ήταν στις 11.000 ευρώ και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ανδρών.

Το δελτίο Τύπου της αστυνομίας:

Εξιχνιάστηκαν σήμερα (18.02.2021) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου πέντε υποθέσεις απάτης οι οποίες διαπράχθηκαν μέσω διαδικτύου. Για τις υποθέσεις αυτές σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ημεδαπών οι οποίοι κατηγορούνται για το αδίκημα της απάτης.

Ειδικότερα, ανωτέρω δράστες έχοντας συστήσει επιχειρησιακά δομημένη ομάδα, τελούσαν απάτες μέσω ανάρτησης ψευδών αγγελιών πώλησης οχημάτων και γεωργικών μηχανημάτων σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά έπειθαν τους παθόντες να καταβάλλουν χρηματικά ποσά ως προκαταβολή σε διαφορετικούς κατά περίπτωση τραπεζικούς λογαριασμούς για την αγορά των προς πώληση αντικειμένων, χωρίς όμως να προβαίνουν στην αποστολή τους.

Επιπλέον, προκειμένου να πείσουν τους παθόντες να τους καταβάλλουν χρηματικά ποσά απέστειλαν φωτογραφία με πλαστό αποδεικτικό έγγραφο κατάθεσης χρημάτων.

Συγκεκριμένα από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση καθώς και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων προέκυψε ότι το χρονικό διάστημα από την 25.08.2020 έως την 14.09.2020 οι παραπάνω δράστες διέπραξαν πέντε υποθέσεις απάτης και κατάφεραν να αποσπάσουν από τους παθόντες συνολικά χρηματικό ποσό άνω των 11.000 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr