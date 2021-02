Πολιτική

Μητσοτάκης: μείωση στον λογαριασμό ρεύματος για τις πολύωρες διακοπές

Τι είπε για την πρωτοβουλία άμεσα να ξεκαθαριστεί το τοπίο των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και για την επίσπευση έργων για υπογειοποίηση των δικτύων.

«Θέλω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω όλους όσοι βρέθηκαν και βρίσκονται ακόμα στο πεδίο. Η εντολή ήταν σαφής: κανείς δεν θα γυρίσει σπίτι του μέχρι να ηλεκτροδοτηθεί και το τελευταίο σπίτι και εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας όλες οι ζημιές θα έχουν πια αποκατασταθεί. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και τους πολίτες για την υπομονή την οποία επέδειξαν. Η κακοκαιρία αυτή ανέδειξε χρόνια προβλήματα τα οποία έχουμε ως προς τα κρίσιμα δίκτυα υποδομής. Χωρίς να μπω σε μεγάλες λεπτομέρειες θα πω μόνο ότι οι επενδύσεις στο ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία δεκαετία μειώθηκαν κατά σχεδόν 75%» τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Κ.Ο. της ΝΔ.

«Επικοινώνησα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και του ζήτησα ως μία κίνηση καλής θέλησης να εξετάσει μία μείωση στο λογαριασμό του ρεύματος για το μήνα Φεβρουάριο για τα νοικοκυριά εκείνα τα οποία έμειναν χωρίς ρεύμα τις τελευταίες μέρες. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού τις επόμενες μέρες σε αυτήν την κατεύθυνση ως μία έμπρακτη αναγνώριση της ταλαιπωρίας που υπέστησαν οι πελάτες της επιχείρησης» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νομοθετική πρωτοβουλία προκειμένου να υπάρχει αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα κρατικής λειτουργίας. «Κι εγώ και πολλοί άλλοι πιστεύω ότι ενοχληθήκαμε από αυτό το πινγκ πονγκ των ευθυνών ανάμεσα στους διάφορους αρμόδιους γι’ αυτό και είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε μία κεντρική μας προεκλογική δέσμευση που δεν είναι άλλη από την αποκρυστάλλωση των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα κρατικής λειτουργίας ξεκινώντας από το κεντρικό κράτος. Αποκεντρωμένες διοικήσεις, τα δασαρχεία, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις επιχειρήσεις όπως τον ΔΕΔΔΗΕ που μπορεί να εμπλέκονται σε διαδικασίες όπως το κλάδεμα των δέντρων, είναι κάτι το οποίο ανεδείχθη κατά τη διάρκεια αυτής της περιπέτειας. Θα το αντιμετωπίσουμε κεντρικά με σχέδιο νόμου το οποίο θα φέρει προς ψήφιση το Υπουργείο Εσωτερικών στο Κοινοβούλιο» είπε.

Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης σημαντική ενίσχυση των υποδομών. «Πριν χτυπήσει η κακοκαιρία είχαμε ήδη προνοήσει να προτείνουμε για να εντάξουμε στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης μία σειρά από δράσεις υποδομών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ύψους σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ κάποιες από τις οποίες έχουν να κάνουν και με υπογειοποίηση καλωδίων σε κρίσιμες περιοχές όπου τα καλώδια πρέπει για λόγους ασφαλείας να είναι υπόγεια. Θα μάθουμε λοιπόν από αυτή την κρίση, θα γίνουμε καλύτεροι και στο ζήτημα της διαχείρισης της κρίσης» τόνισε.