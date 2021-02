Κοινωνία

Φωτιά σε συνεργείο αυτοκινήτων

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε, το πρωί της Πέμπτης, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά απο φωτιά σε υπόγειο χώρο συνεργείου αυτοκινήτων, στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Επί τόπου επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.