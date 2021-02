Κόσμος

Σπάνιες εικόνες με χιόνι στη Μέση Ανατολή

Στα λευκά «ντύθηκαν» οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Εικόνες από το Ισραήλ, το Λίβανο και τη Συρία.

Σπάνιες εικόνες χιονιά αντιμετωπίζουν οι χώρες της Μέσης Ανατολής, αφού η κακοκαιρία «επισκέφτηκε» τη Συρία, το Ισραήλ και το Λίβανο.

Στη Συρία και ιδιαίτερα στις περιοχές κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, στα Υψίπεδα του Γκολάν και περιοχές της Λατάκιας τα πάντα καλύφθηκαν με χιόνι, ενώ προκλήθηκαν προβλήματα στους δρόμους.

Μέρη του Λιβάνου «ξύπνησαν» σε λευκό τοπίο το πρωί της Πέμπτης, ενώ η κακοκαιρία πλήττει τη χώρα από την Τρίτη. Μετά από μακρά περίοδο ζέστης, ακολούθησαν ισχυρές βροχοπτώσεις και έπειτα ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και η ισχυρότερη χιονόπτωση του χρόνου.

Δεκάδες δρόμοι στον ανατολικό και βόρειο Λίβανο έκλεισαν, λόγω του χιονιού.

Στα λευκά «ντύθηκε» και η Ιερουσαλήμ και η Ραμάλα, όπου έπεσαν κάποια δέντρα από το χιόνι.

Στην Ιερουσαλήμ οι κάτοικοι βγήκαν έξω με τα παιδιά τους κι έπαιξαν με το χιόνι, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έκαναν βόλτα και στο κατάλευκο δάσος.