Πολιτισμός

“Βαρετά τα Γλυπτά του Παρθενώνα! Να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση ενός εκ των επί σειρά ετών διαχειριστή του Βρετανικού Μουσείου.

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα θα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα τόνισε ο γλύπτης και άλλοτε επίτροπος του Βρετανικού Μουσείου από το 2007 έως το 2015, Άντονι Γκόρμλεϊ.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Γκόρμλεϊ καταφέρεται με υποτιμητικό τρόπο κατά των Γλυπτών που απέσπασε με βίαιο τρόπο και έκλεψε ο Λόρδος Έλγιν λέγοντας ότι δεν αποτελούν έμπνευση.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται στο πλαίσιο της τοποθέτησής του σχετικά με την ανάγκη αλλαγής προσανατολισμού του Βρετανικού Μουσείου. Όπως λέει, το Μουσείο κατέχει μία από τις πιο πλούσιες συλλογές στον κόσμο και τις έχει στοιβαγμένες σε αίθουσες μακριά από τα μάτια του κοινού.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνει, θα ήταν χαρούμενος να δοθούν στην Αθήνα τα Γλυπτά του Παρθενώνα μιας και «στην αίθουσα που βρίσκονται δεν αποτελούν έμπνευση». Συμπληρώνει δε πως θα ήθελε τα εκθέματα από την Αφρική να αποτελέσουν τον πυρήνα του Βρετανικού Μουσείου.

«Πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε εμμονή με τον κλασικό κόσμο» λέει, σύμφωνα με την Daily Mail σε συνέντευξή του στο British Archaeology magazine και συμπληρώνει πως για παράδειγμα υπάρχει απόλυτη υποεκπροσώπηση των εκθεμάτων από την Αμερική, Βόρεια και Νότια.

Οι απόψεις του Γκόρμλεϊ δεν είναι γνωστό εάν εισακουστούν, ωστόσο το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται ήδη σε μία διαδικασία ανακατάταξης, με τον εκπρόσωπό του να σημειώνει πως αυτήν την περίοδο υλοποιείται ένα σχέδιο προκειμένου να υπάρχει ανακατανομή των εκθεμάτων στον χώρο.