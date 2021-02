Κοινωνία

Η Εισαγγελία ανοίγει φάκελο σεξουαλικής κακοποίησης στο θέατρο

Ο πρόεδρος του ΣΕΗ καλείται να καταθέσει, μετά τις δύο μηνύσεις. Ξεκινά έρευνα η Δικαιοσύνη.

«Φάκελο σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο του θεάτρου» ανοίγει η Εισαγγελία, η οποία διευρύνει την έρευνα που ξεκίνησε, μετά τις δύο μηνύσεις που κατατέθηκαν σε βάρος επιφανούς ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Κώστας Σπυρόπουλος, που διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση των δύο μηνύσεων, ανοίγει την έρευνα και καλεί ως μάρτυρα τον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρο Μπιμπίλα.

Ο κ. Μπιμπίλας καλείται από τον εισαγγελικό λειτουργό, τη Δευτέρα το πρωί, να καταθέσει όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει στο πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας που διενεργείται και σχετίζονται με τον ήδη μηνυόμενο ηθοποιό -σκηνοθέτη.

Επιπλέον, ο εισαγγελέας θα ζητήσει από τον μάρτυρα να του γνωστοποιήσει επίσημα, υπό την θεσμική ιδιότητα που κατέχει, όσες καταγγελίες έχουν παραληφθεί από το Σωματείο Ηθοποιών για πράξεις που παραμένουν ενεργές ποινικά , δηλαδή δεν έχουν παραγραφεί, προκειμένου να ερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη.

Με την κλήτευση του κ. Μπιμπίλα και τη διπλή της στόχευση, εφόσον καλείται να εισφέρει στοιχεία όχι μόνο για την υπόθεση του προσώπου που έχει ήδη καταμηνυθεί, αλλά και για κάθε άλλη καταγγελία σοβαρών πράξεων βίας που δεν έχουν παραγραφεί, η Εισαγγελία ουσιαστικά δηλώνει πως η έρευνα διευρύνεται προς κάθε καταγγελλόμενο πρόσωπο από τον χώρο του θεάτρου για "ζωντανές πράξεις" εξουσιαστικής σεξουαλικής βίας.

Στόχος της Εισαγγελίας είναι κάθε καταγγελία να αξιολογείται με επί της ουσίας έρευνα και εφόσον προκύπτουν ικανά στοιχεία να σχηματίζεται δικογραφία για τέλεση αξιόποινης πράξης με την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του προσώπου που καταγγέλλεται.