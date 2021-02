Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: απορρρίφθηκε η προσφυγή για το ΠΑΣ Γιάννινα - Παναθηναϊκός

Τι αποφασίστηκε για την διεξαγωγή του αγώνα.

Γίνεται κανονικά σήμερα ο προημιτελικός του Κυπέλλου ανάμεσα στον ΠΑΣ Γιάννινα και τον Παναθηναϊκό.

Και αυτό γιατί η προσφυγή που κατέθεσε ο ΠΑΣ Γιάννινα στο Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ για την αλλαγή της έδρας του πρώτου προμιτελικού εκδικάστηκε στις 10 το πρωί της Πέμπτης. Λίγο μετά τις 12:30 το Διαιτητικό ενημέρωσε ότι απέριψε την προσφυγή του «Άγιαξ της Ηπείρου» κι έτσι το ματς θα αρχίσει κανονικά στις 3 στο γήπεδο του Αγρινίου.