Πολιτική

Ταραντίλης – “Μήδεια”: Θα αποδοθούν ευθύνες για το μπλακ άουτ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown. Πότε θα εμβολιαστούν όσοι έχασαν την σειρά τους λόγω της "Μήδειας".

Οι ευθύνες για τα προβλήματα που σημειώθηκαν στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ λόγω του κύματος κακοκαιρίας Μήδεια θα αποδοθούν μετά την αποκατάσταση των ζημιών τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης στην εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ανέφερε ότι «αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών και οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά το πέρας αυτού».

Ο κ. Ταραντίλης υπογράμμισε ότι το πολύπλοκο πλαίσιο καταμερισμού αρμοδιοτήτων στο κομμάτι αυτό, πρόκειται να αλλάξει και να απλοποιηθεί σύντομα με κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

«Συναισθανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν πολλοί συμπολίτες μας από την κακοκαιρία» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος , χαρακτηρίζοντας τη Μήδεια ως «μια από τις εντονότερες» χιονοπτώσεις «των τελευταίων 40 ετών στη χώρα μας».

Αναφερόμενος στη σφοδρή κακοκαιρία, ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης ήταν να μην υπάρξουν θύματα και οδηγοί εγκλωβισμένοι και να υπάρξουν γρήγορες αποκαταστάσεις της ηλεκτροδότησης και της υδροδότησης, ενώ έκανε λόγο για μία από τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 40 χρόνων. «Τα προβλήματα προέκυψαν κυρίως από τις πτώσεις δέντρων», είπε ο εκπρόσωπος.

«Από τη Δευτέρα πολλές περιοχές στη χώρα μας -και ιδιαιτέρως η Αττική- βρέθηκαν αντιμέτωπες με σφοδρά καιρικά φαινόμενα, που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

«Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας ταλαιπωρήθηκαν. Συναισθανόμαστε πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Πρώτη προτεραιότητα όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ ήταν να μη χαθεί καμία ανθρώπινη ζωή, να μην υπάρξουν θύματα, να μην υπάρξουν οδηγοί εγκλωβισμένοι στους δρόμους, να διατηρηθεί η επικοινωνία και η τροφοδοσία με χωριά τα οποία συνήθως αποκλείονται και φυσικά να αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατόν οι διακοπές ρεύματος και νερού ιδίως στην Αττική όπου κάθε δύο λεπτά είχαμε ένα δέντρο το οποίο έπεφτε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Κι όλα αυτά έπρεπε να γίνουν ταυτόχρονα με τη διαδικασία του εμβολιασμού που για λόγους προφανείς πρέπει να συνεχίζεται και να ξετυλίγεται βάσει ενός πολύ αυστηρά προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Παραπάνω από 600 συνεργεία και 1.500 άτομα εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται εντατικά σε όλη τη χώρα για την αποκατάσταση των βλαβών.

Στα Βόρεια Προάστια δούλεψαν σκληρά και κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ημέρα και νύχτα, περίπου 450 τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και δυνάμεις των Δήμων, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας αλλά και του Στρατού.

Οι βλάβες αντιμετωπίζονται από την πρώτη στιγμή και έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους», πρόσθεσε.

Εκτιμάται ότι με τον εμβολιασμό των μεγαλύτερων σε ηλικία και των ευπαθών ομάδων, θα αρχίσει από το Μάρτιο να μειώνεται ο κίνδυνος πίεσης στο ΕΣΥ

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης αναφερόμενος στους εμβολιασμούς επεσήμανε ότι «λόγω της κακοκαιρίας οι εμβολιασμοί που είχαν προγραμματιστεί στην Αττική την Τρίτη δεν πραγματοποιήθηκαν. Την Τετάρτη (χθες) ο εμβολιασμός ξεκίνησε στις 12:00 το μεσημέρι.

Στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους, τα εμβόλια που δεν έγιναν, αξιοποιήθηκαν για τον εμβολιασμό συμπολιτών μας. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός αναπλήρωσης, ενώ -λόγω της έκτακτης κατάστασης- οργανώθηκε και επιχείρηση 24 ωρών. Σε αυτήν εμβολιάστηκαν πάνω από 450 τρόφιμοι και εργαζόμενοι στις Φυλακές Κορυδαλλού, στις γυναικείες φυλακές, στο νοσοκομείο των φυλακών, καθώς και πάνω από 250 φιλοξενούμενοι στο Προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα.

Όλα τα ραντεβού που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη και την Τετάρτη θα επαναπρογραμματιστούν τις επόμενες μέρες. Όλοι οι πολίτες θα ειδοποιηθούν με μήνυμα στο κινητό τους για την ακριβή ώρα, ημερομηνία και το εμβολιαστικό κέντρο που θα εμβολιαστούν.

Ειδικότερα:

Οι συμπολίτες μας ηλικίας 60-64, ετών, καθώς και όσοι είχαν ραντεβού στο μεγάλο εμβολιαστικό σταθμό της HELEXPO στο Μαρούσι θα εμβολιαστούν την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή και θα λάβουν μήνυμα (sms) στο κινητό τρεις ημέρες πριν από το ραντεβού.

Οι συμπολίτες μας που ανήκουν στις ηλικιακές ομάδες των 75 και άνω, καθώς και άλλες κατηγορίες, όπως οι υγειονομικοί, θα εμβολιαστούν την Κυριακή 21 Φεβρουαρίου. Και αυτοί θα λάβουν μήνυμα στο κινητό για την ακριβή ώρα και το εμβολιαστικό κέντρο που θα είναι το ραντεβού τους.

Αυτή τη στιγμή, ο εμβολιασμός, συνεχίζεται κανονικά για τις ηλικίες των 75 ετών και άνω, τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί έως τώρα καθώς και για τις ηλικίες 60 έως 64 ετών που εμβολιάζονται με το εμβόλιο της AstraZeneca».

Επεσήμανε ότι «στο αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός των συμπολιτών μας με σοβαρά νοσήματα που διακρίνονται -σύμφωνα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών- σε δύο ομάδες.

Η πρώτη ομάδα χαρακτηρίζεται ως «πολύ υψηλού κινδύνου νόσησης από Covid-19» και θα αρχίσει να εμβολιάζεται -κάθετα- χωρίς δηλαδή ηλικιακή κατηγοριοποίηση, αμέσως μετά την ηλικιακή ομάδα 75-79».

Και πρόσθεσε: «Η δεύτερη ομάδα χαρακτηρίζεται ως «αυξημένου κινδύνου» και θα αρχίσει να εμβολιάζεται μετά την ηλικιακή ομάδα 60-64 με σειρά προτεραιότητας που θα καθορίζεται με βάση την ηλικία.

Εκτιμάται έτσι ότι με τον εμβολιασμό τόσο των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας, όσο και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, θα αρχίσει, από το Μάρτιο, να μειώνεται ο κίνδυνος πίεσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και από τον Απρίλιο που θα έχουμε σύμμαχο και τον καιρό, η κατάσταση ως προς τη μεταδοτικότητα του ιού θα βελτιωθεί σημαντικά».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown, ο κ. Ταραντίλης έκανε λόγο για θετικές πρώτες ενδείξεις και σταθεροποίηση των νοσηλειών τις τελευταίες ημέρες. «Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε παράταση», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού επισημαίνοντας πως αύριο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συναντηθεί στις 11:00, στο Προεδρικό Μέγαρο, με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Αχρείαστη ενέργεια που δεν βοηθάει το θετικό κλίμα, η έξοδος του "Τσεσμέ"

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης ρωτήθηκε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών για το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown. «Οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές. Δεν υπάρχει αύξηση στις νοσηλείες, οι οποίες ξέρετε ότι αποτελούν το μέρος από το οποίο αντλούνται τα περιστατικά που πηγαίνουν στις ΜΕΘ. Υπάρχει μια σταθεροποίηση. Δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος αυτή τη στιγμή. Η εμπειρία δείχνει ότι τέτοιο lockdown θα οδηγήσει σε καλυτέρευση των αποτελεσμάτων και έτσι δεν θα έχουμε τέτοια παράταση», απάντησε ενώ σε παρεμφερή ερώτηση σημείωσε τα εξής: «Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός Υγείας, τα αποτελέσματα δείχνουν σταθεροποίηση της κατάστασης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με αποτέλεσμα να μην υπάρξει παράταση του lockdown».

Ο κ. Ταραντίλης μετά από σχετική ερώτηση τόνισε πως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει μιλήσει για διαβατήριο εμβολιασμού αλλά για ψηφιακό πιστοποιητικό με το οποίο κάποιος δεν θα χρειάζεται να κάνει τεστ ή να μπει σε καραντίνα. «Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Σίγουρα μας ενδιαφέρει και εκτός ΕΕ, και είμαστε σε συζητήσεις και με άλλες χώρες εκτός της ευρωπαϊκής κοινότητας», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση αν εν μέσω πανδημίας σε μεγάλους χώρους εργασίας καταργούνται προνόμια όπως η κυριακάτικη εργασία ή τα ρεπό, απάντησε πως «δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν τηρούνται όλοι οι όροι ασφαλείας που έχουν τεθεί από την εργατική νομοθεσία».

Για την έξοδο του Τσεσμέ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι αποτελεί αχρείαστη ενέργεια η οποία σίγουρα δεν διευκολύνει τη διαδικασία να έχουμε καλυτέρευση των σχέσεών μας και πως η Ελλάδα έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Είπε επίσης, μετά από σχετική ερώτηση, ότι οι διερευνητικές επαφές είναι άτυπες συνομιλίες και επανέλαβε για το Τσεσμέ ότι «αποτελεί αχρείαστη ενέργεια που δεν βοηθάει το θετικό κλίμα».

Ερωτηθείς αν θα υπάρξει κάποια παραίτηση και ποιος ευθύνεται για τα προβλήματα που προέκυψαν στην ηλεκτροδότηση νοικοκυριών από την κακοκαιρία, δήλωσε ότι γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αποκατάσταση των βλαβών και πως πρόκειται για πολύ δύσκολη κατάσταση. Σημείωσε ότι σύμφωνα με την ΕΜΥ ήταν ένα πρωτόγνωρο καιρικά φαινόμενο, από τα πιο σφοδρά των τελευταίων 40 ετών.

«Όταν γίνεται αυτός ο τιτάνιος αγώνας να επισκευαστούν βλάβες, δεν μπορούμε να αναζητούμε ευθύνες αυτή την ώρα της μεγάλης προσπάθειας. Να τελειώσει η προσπάθεια και τότε μπορούμε να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα», προσέθεσε.

Ο κ. Ταραντίλης ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση συμμερίζεται την τοποθέτηση του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έκαψε 100 ανθρώπους στο Μάτι. «Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα τα οποία σίγουρα δεν θα πρέπει να είναι ζητήματα κομματικής αντιπαράθεσης», απάντησε.

Επιπλέον επισήμανε για τη νομοθετική πρωτοβουλία που θα φέρει η κυβέρνηση για το θέμα των αρμοδιοτήτων σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση στους λογαριασμούς του ρεύματος για τον μήνα Φεβρουάριο όσων είχαν διακοπές, διευκρίνισε ότι αφορούν το τιμολόγιο του ΔΕΔΔΗΕ. Δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει ένδειξη ότι οι βλάβες από την κακοκαιρία σχετίζονται με την πρόσφατη έκρηξη σε εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Ασπρόπυργο.