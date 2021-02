Πολιτική

Σκουρλέτης για ΔΕΔΔΗΕ: Η κυβέρνηση αφού τον απαξίωσε, τον ιδιωτικοποιεί

«Αφού τον απαξίωσε, η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί τον ΔΕΔΔΗΕ εκχωρώντας σίγουρα έσοδα και κέρδη», δηλώνει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πάνος Σκουρλέτης

«Η δρομολογημένη ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ συνιστά μια απαράδεκτη πολιτική επιλογή, σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και του κοινωνικού συνόλου, η οποία συνοδεύτηκε από τη συστηματική απαξίωση της επιχείρησης -όπως ο ίδιος ο πρωθυπουργός επιβεβαίωσε σήμερα- με τα γνωστά αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων ημερών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Από τη μία πλευρά έχουμε την παραμέληση των εργασιών συντήρησης και εκσυγχρονισμού του Δικτύου, την μεγάλη έλλειψη προσωπικού, τα σοβαρά κενά διοικητικής διαχείρισης και από την άλλη, τη δημιουργία Διευθύνσεων χωρίς προσωπικό για την τακτοποίηση ημετέρων και τις υπέρογκες αμοιβές των εκλεκτών golden boys της κυβέρνησης.

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας παραμένει, όμως, ένα φυσικό μονοπώλιο που δεν λειτουργεί σε συνθήκες ανταγωνισμού και μια ισχυρή, υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση, η οποία ανήκει κατά 100% στη ΔΕΗ. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει μια αποκλειστική δραστηριότητα, με σίγουρα έσοδα και κέρδη. Έχει για πελάτες όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος και διαχειρίζεται ένα εκτεταμένο δίκτυο που μεταφέρει την ηλεκτρική ενέργεια σε όλη τη χώρα. Ένα από τα επόμενα μεγάλα έργα που θα υλοποιήσει είναι αυτό της σταδιακής αντικατάστασης περίπου 7,5 εκατομμυρίων μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με «έξυπνους» μετρητές, συνολικού ύψους 850 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης», συνεχίζει ο Πάνος Σκουρλέτης.

«Παρ’ όλα αυτά, η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να παραχωρήσει τη μισή σχεδόν επιχείρηση και ενισχυμένα δικαιώματα μειοψηφίας για τη διοίκησή της. Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί μια στρατηγικής σημασίας υποδομή για την ανάπτυξη της χώρας και η πραγματική σημασία του για τον ελληνικό λαό δεν μπορεί να αποτιμηθεί εύκολα. Ωστόσο, υπάρχουν ιδιώτες επενδυτές που φαίνεται να εκτιμούν ιδιαίτερα τις μακροχρόνιες διασφαλίσεις εσόδων και κερδών. Ίσως γι’ αυτό γράφεται ότι ενδιαφέρονται μεγάλα ασφαλιστικά επενδυτικά κεφάλαια του εξωτερικού.

Αύριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του διαγωνισμού μιας ιδιωτικοποίησης η οποία υπηρετεί αυστηρά τη νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης, υπέρ της ιδιωτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.