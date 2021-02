Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: αγώνας δρόμου για νέες κλίνες ΜΕΘ-Covid

Στο "κόκκινο" το ΕΣΥ. Πόσες ΜΕΘ είναι διαθέσιμες. Καταργούνται κλίνες ΜΕΘ στο Θριάσιο. Για σοβαρό κίνδυνο προειδοποιεί η ΟΕΝΓΕ.

Τα νοσοκομεία της Αττικής βρίσκονται στο “κόκκινο” και οι κλίνες εντατικής γεμίζουν ασφυκτικά μέρα με τη μέρα. Μόλις 36 κρεβάτια ΜΕΘ έχουν μείνει στην πρωτεύουσα, ενώ στην επικράτεια 205. Το υπουργείο Υγείας έχει αρχίσει αγώνα δρόμου για τη δημιουργία νέων κλινών.

Με εντολή τους οι διοικητές της Α’ και Β’ Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οποίες περιλαμβάνουν τα νοσοκομεία όλης της Αττικής, ζητούν από τους διοικητές των υγειονομικών μονάδων να αναπτύξουν επιπλέον κλίνες Εντατικής Θεραπείας, χρησιμοποιώντας κρεβάτια από ΜΕΘ γενικών παθήσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας αναμένεται να αναπτυχθούν εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ με τροποποιήσεις κλινικών άλλων παθήσεων, 160 επιπλέον κλίνες για τη νοσηλεία περιστατικών κορονοϊού και 30 κλίνες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για τους βαριά ασθενείς με Covid. Tαυτόχρονα, το Υπουργείο Υγείας τις προηγούμενες μέρες ήρθε σε συμφωνία με τις ιδιωτικές κλινικές να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του ΕΣΥ και τη μεταφορά των ασθενών άλλων παθήσεων, 300 κλίνες απλής νοσηλείας και 100 ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα.

Καταργούνται κλίνες ΜΕΘ στο Θριάσιο

Την ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των κλινών ΜΕΘ στο Θριάσιο και την ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ COVID χωρίς το αναγκαίο προσωπικό και εξοπλισμό ζητά το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Μανώλη Βαρδαβάκη με απόφαση της διοίκησης του ΓΝΕ ΘΡΙΑΣΙΟ, κατόπιν «επείγοντος» «δεσμευτικού» εγγράφου – απόφασης της 2ης ΥΠΕ, καταργούνται δύο κλίνες της Γενικής ΜΕΘ, με αποτέλεσμα στο μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, με εκατοντάδες χιλιάδες μόνιμους κατοίκους και εργαζόμενους να απομένουν μόνο έξι διαθέσιμες κλίνες Γενικής ΜΕΘ. Συνεχίζεται, δηλαδή, η μετατροπή του νοσοκομείου σε νοσοκομείο «μιας νόσου».

Όπως λέει, εκτός από τις υπόλοιπες αρνητικές συνέπειες θα δυσχεράνει και την αντιμετώπιση σοβαρών χειρουργικών, νευροχειρουργικών και άλλων παθήσεων, όπου, μετεγχειρητικά, συχνά απαιτείται νοσηλεία σε ΜΕΘ. Όπως εξηγεί ο κ. Βαρδαβάκης, οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη λειτουργία ΜΕΘ προβλέπουν ότι για τη λειτουργία των 5 επιπλέον κλινών ΜΕΘ COVID απαιτούνται τουλάχιστον 20 νοσηλευτές, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για νοσηλευτικό προσωπικό για νοσηλεία ασθενών με COVID-19 είναι αυξημένες κατά 50%, ενώ για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, δεν επαρκούν οι τραυματιοφορείς καθώς και οι φυσικοθεραπευτές, που έχουν σοβαρό ρόλο στη νοσηλεία και αποκατάσταση ασθενών με COVID-19. Αντί λοιπόν για την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, με επείγουσες διαδικασίες, «επιλέγεται» η κατάργηση κλινών Γενικής ΜΕΘ και η μετακίνηση 3 νοσηλευτών και 2 γιατρών στη ΜΕΘ COVID καθώς και η μετακίνηση 2 γιατρών από άλλα νοσοκομεία.

Το Σωματείο ζητά να προχωρήσουν άμεσα οι αναγκαίες ενέργειες για να ανακληθεί η απόφαση για κατάργηση κλινών της Γενικής ΜΕΘ καθώς και για την ανάπτυξη επιπλέον κλινών ΜΕΘ COVID, χωρίς την αναγκαία ενίσχυση με προσωπικό και εξοπλισμό αλλά και, να συσταθούν και καλυφθούν άμεσα τουλάχιστον 7 νέες οργανικές θέσεις ειδικευμένων γιατρών και 25 θέσεις νοσηλευτών για τις ΜΕΘ καθώς και 4 θέσεις φυσικοθεραπευτών για τις συνολικές ανάγκες του νοσοκομείου.

ΟΕΝΓΕ: σοβαρός κίνδυνος για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς

Με επιστολή προς το υπουργείο Υγείας η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) καταγγέλλει ότι μετατρέπουν κλίνες ΜΕΘ non-Covid σε κλίνες ΜΕΘ Covid. Υποστηρίζει ότι μόνο στο «Αττικό» και στο «Θριάσιο» είναι 15 συνολικά και μάλιστα για άλλη μια φορά, όπως υποστηρίζει, δίνουν εντολές για αναγκαστικές μετακινήσεις υγειονομικού προσωπικού.

Η ΟΕΝΓΕ σημειώνει ότι οι υπουργοί Υγείας και οι διοικητές της 1ης και 2ης ΥΠΕ με τις απαράδεκτες, όπως χαρακτηρίζει, ενέργειές τους των τελευταίων ημερών, διαψεύδουν στην πράξη το κυβερνητικό προπαγανδιστικό αφήγημα περί δήθεν «θωράκισης» και περί δήθεν «πραγματοποίησης των αναγκαίων προσλήψεων υγειονομικού προσωπικού».

Έτσι, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ:

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος και για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς Covid-19 αλλά και για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς λοιπής νοσηρότητας. Πάλι ανακυκλώνεται με αναγκαστικές μετακινήσεις το ίδιο ολιγάριθμο, εξαντλημένο και αποδεκατισμένο προσωπικό για να κουκουλωθούν όπως όπως κενά, δημιουργώντας όμως έτσι άλλα κενά γιατί απλούστατα οι αναγκαίες προσλήψεις δεν έχουν γίνει. Μετατρέπεται ακόμα περισσότερο η δημόσια περίθαλψη σε μονοθεματικό σύστημα αντιμετώπισης ενός μόνο νοσήματος, ενώ παραμένουν στο απυρόβλητο οι ιδιώτες μεγαλο-κλινικάρχες.

Η ΟΕΝΓΕ υπενθυμίζει επίσης ότι η ανοικτή επιστολή που είχε απευθύνει προς τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Υγείας από το πρωί της 9ης Φεβρουαρίου ζητώντας τηλεδιάσκεψη μαζί τους, δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής καμιάς απολύτως απάντησης από την κυβέρνηση. Αντίθετα, σημειώνει, οι διεκδικήσεις της έχουν συναντήσει την ευρεία αποδοχή και ανταπόκριση από το λαό μας με πάνω από 200 εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία και μαζικοί φορείς να στέκονται αλληλέγγυοι στον αγώνα που δίνει και στηρίζουν τα αιτήματά της που, όπως εξηγεί, είναι και δικά τους αιτήματα.

Η ΟΕΝΓΕ απαιτεί:

Να γίνουν επιτέλους όλες οι αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις με συνοπτικές διαδικασίες και με παράκαμψη της γραφειοκρατίας, σύμφωνα με το από Μάρτιο 2020 αίτημα της ΟΕΝΓΕ για πρόσληψη όλων των γιατρών που έχουν υποβάλει αίτηση στις διάφορες κατά καιρούς προκηρύξεις.

Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων όλων των κλάδων.

Επίταξη άνευ όρων και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, τόσο για τη νοσηλεία ασθενών Covid όσο και για τη νοσηλεία ασθενών λοιπής νοσηρότητας.

Υπογραμμίζει επίσης ότι στην Αττική το σύνολο των κλινών ΜΕΘ των ιδιωτικών θεραπευτηρίων είναι σχεδόν 200.

Οι όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού, τονίζει η ΟΕΝΓΕ, θα είναι για άλλη μια φορά αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, παρά τις κωμικοτραγικές της, όπως χαρακτηρίζει προσπάθειες να μετακυλήσει τις ευθύνες στους νοσοκομειακούς γιατρούς και στους λοιπούς υγειονομικούς, ενώ καλεί στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου και στη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας στις 10:30 πμ.