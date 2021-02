Κοινωνία

Δροσιά: επιχείρηση απεγκλωβισμού οικογένειας - συναγερμός για ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η οικογένεια είναι αποκλεισμένη εδώ και τρεις μέρες, λόγω της κακοκαιρίας "Μήδεια", ενώ το παιδί πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας οικογένειας στη Δροσιά, η οποία παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και τρεις ημέρες, λόγω της κακοκαιρίας "Μήδεια" που έπληξε τη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί της οικογένειας πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο λόγω υψηλού πυρετού που παρουσιάζει εδώ και δύο ημέρες.

Στην επιχείρηση έχει ενταχθεί και μπουλντόζα του στρατού, η οποία προσπαθεί να απομακρύνει το χιόνι από το δρόμο προς το σπίτι. Το έργο των διασωστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο λόγω των δέντρων που έχουν πέσει στο σημείο.