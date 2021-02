Κοινωνία

Αποπλάνηση 13χρονου: Ελεύθερη με όρους η καθηγήτρια

Η ανακρίτρια εισηγήθηκε να προφυλακιστεί για να μη συνεχίσει να αποπλανεί τον ανήλικο. Οι όροι που επιβλήθηκαν στην 36χρονη εκπαιδευτικό.

Ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων θα αφεθεί η 36χρονη καθηγήτρια που κατηγορείται για αποπλάνηση 13χρονου μαθητή της.

Μετά τη διαφωνία που προέκυψε ανάμεσα στην ανακρίτρια και την Εισαγγελέα την Παρασκευή, που απολογήθηκε η κατηγορουμένη, ως προς το ζήτημα της προσωρινής κράτησης, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών με βούλευμα του διατάσσει να αφεθεί ελεύθερη η εκπαιδευτικός.

Οι δικαστές με το βούλευμά τους ορίζουν ότι στην 36χρονη πρέπει να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης να πλησιάζει τον ανήλικο σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου, της απαγόρευσης οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί του (διαδικτυακής, τηλεφωνικής και δια ζώσης) καθώς και της υποχρεωτικής παρακολούθησή της από ψυχολόγο.

Ουσιαστικά οι δικαστές υιοθέτησαν την θέση της εισαγγελέως που μετά την ολοκλήρωση της απολογίας είχε προτείνει να αφεθεί ελεύθερη με όρους η καθηγήτρια, ερχόμενη σε αντίθεση με την ανακριτική άποψη που έκρινε πως πρέπει να προφυλακιστεί προς αποφυγήν του κινδύνου συνέχισης της πράξης αποπλάνησης του αγοριού.

Η κατηγορουμένη μετά τη διαφωνία που είχε προκύψει για την προσωρινή ή μη κράτηση της βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό μέχρι την απόφαση του Συμβουλίου.