Σχολή Ευελπίδων: εντυπωσιακές εικόνες από χειμερινή εκπαίδευση

Εντυπωσιακή εκπαίδευση σε χιονοσκεπή εδάφη και υπό συνθήκες ψύχους.

Το διήμερο 15 και 16 Φεβρουαρίου, η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων και η σχολή μονίμων υπαξιωματικών διεξήγαγαν εκπαίδευσή σε χιονοσκεπή εδάφη και υπό συνθήκες δριμέος ψύχους, εκμεταλλευόμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα εκπαίδευσης των σπουδαστών περιέλαβε, αντικείμενα επιχειρησιακής και ειδικής εκπαίδευσης, ατομικής τακτικής, καθώς και αντικείμενα εξοικείωσης με τη διαβίωση σε δυσμενείς χειμερινές συνθήκες στην ύπαιθρο.

Δείτε εικόνες από τη χειμερινή εκπαίδευση: