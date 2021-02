Οικονομία

Μητσοτάκης - EBRD: προτεραιότητα οι νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της EBRD για τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Όλα όσα συζητήθηκαν.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) Odile Renaud-Basso.

Στη διάρκειά της τονίστηκε η εξαιρετική συνεργασία της Ελλάδας με την EBRD και η σημασία των επενδύσεων για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με έμφαση στη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, συζητήθηκε η ενίσχυση των χρηματοδοτήσεων της EBRD ειδικά προς τον ιδιωτικό και χρηματοοικονομικό τομέα καθώς και η συνεισφορά της σε έργα του Ταμείου Ανάκαμψης που σχεδιάζονται, καθώς και σε ΣΔΙΤ που βρίσκονται στην τελική φάση σχεδιασμού.

Επίσης, έμφαση δόθηκε στον ενεργειακό τομέα και την απολιγνιτοποίηση αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη συνεργειών με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στο επίπεδο των χρηματοδοτικών προϊόντων.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από την πλευρά της κυβέρνησης ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης και ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης.

Από την πλευρά της EBRD συμμετείχαν ο Α’ Αντιπρόεδρος, Jurgen Rigterink, ο Αντιπρόεδρος, Pierre Heilbronn, ο Αντιπρόεδρος, Alain Pilloux, η Περιφερειακή Διευθύνουσα Σύμβουλος για την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, Charlotte Ruhe, η Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα, Andreea Moraru και ο Αναπληρωτής Διευθυντής Διακυβέρνησης και Πολιτικών Υποθέσεων Oleg Levitin.