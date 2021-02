Τεχνολογία - Επιστήμη

Lockdown: η μοναξιά και 10 τρόποι για την καταπολέμηση της

Διαβάστε μερικούς απο τους παραδοσιακούς ή πιό πρωτότυπους τρόπους που ακολουθούν κάτοικοι σε διάφορες χωρες του κόσμου.

Οι ρομποτικοί σκύλοι, η θεραπεία γέλιου και ο διαλογισμός είναι μερικοί από τους -παραδοσιακούς ή πιο πρωτότυπους- τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι, ιδίως οι ηλικιωμένοι, μπορούν να καταπολεμήσουν τη μοναξιά τους και την κοινωνική απομόνωση εν μέσω lockdown, σύμφωνα με μία νέα μελέτη Βρετανών επιστημόνων.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με επικεφαλής τον δρα Κρίστοφερ Ουίλιαμς, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο «PLoS One», πραγματοποίησαν μία εκτεταμένη ανασκόπηση και αξιολόγηση όλων των έως τώρα ερευνών (συνολικά 58) σχετικά με τις διάφορες μεθόδους και παρεμβάσεις αντιμετώπισης της μοναξιάς και της απομόνωσης, ενός προβλήματος που έχει ενταθεί λόγω της πανδημίας, ιδίως για τα άτομα τρίτης ηλικίας, αλλά όχι μόνο. Διάφορα προβλήματα σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως η καρδιαγγειακή νόσος, το άγχος και η κατάθλιψη, έχουν συνδεθεί με τη μοναξιά.

Προέκυψε έτσι ένας «δεκάλογος» δραστηριοτήτων που πολλές μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά, αν και, όπως παραδέχτηκαν οι επιστήμονες, στην περίπτωση των ηλικιωμένων υπάρχει συχνά το εμπόδιο ότι δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες.

Ρομποτικοί διαδραστικοί σκύλοι: Οι μελέτες δείχνουν ότι μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τους πραγματικούς στο να κρατούν παρέα, έστω μία φορά την εβδομάδα. Διαλογισμός και τάι-τσι: Αποδεδειγμένα αποτελεσματικά και τα δύο. Θεραπεία γέλιου: Ασκήσεις γέλιου, βαθιές αναπνοές, παιγνίδια, τραγούδια κ.ά., μπορούν να γίνουν και σε online ομάδες, πιθανώς σε συνδυασμό με διαλογιστικές ασκήσεις ή γιόγκα. Συζητήσεις για την τέχνη: Οι συμμετέχοντες περιγράφουν έργα τέχνης, τα συναισθήματά τους σε σχέση με αυτά (π.χ. έναν πίνακα ζωγραφικής) και τις σχετικές αναμνήσεις τους (π.χ. από μουσεία). Θεραπεία αναμνήσεων: Εβδομαδιαίες online συζητήσεις ανταλλαγής αναμνήσεων και έκφρασης συναισθημάτων. Μαθήματα φιλίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης: Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με ενημέρωση πάνω στις θεωρίες σχετικά με τη μοναξιά και την απομόνωση, στους τρόπους καταπολέμησής τους κ.ά. Παιχνίδια Wii. Κηπουρική εσωτερικού χώρου. Συναντήσεις γνωριμίας με τους γείτονες. Βιντεοδιασκέψεις με φίλους και συγγενείς.

«Υστερόγραφο»: Η μοναξιά μπορεί να διαφέρει σημαντικά από την απομόνωση, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Για παράδειγμα, ένας εσωστρεφής άνθρωπος ή ένας καλλιτέχνης μπορεί να είναι κοινωνικά απομονωμένος, αλλά να μη νιώθει καμία μοναξιά, αντίθετα να είναι πολύ δημιουργικός και ικανοποιημένος από τη ζωή του.