Pricefox και Insurtech Insights: 3 τρόποι αντιμετώπισης του Cyber Risk την περίοδο της πανδημίας

Το Pricefox, η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και καλύψεων για ασφάλεια αυτοκινήτου, επιμελήθηκε το άρθρο με την συνεργασία που έχει με την Insurtech Insights.

Ο συνολικός αριθμός των παγκόσμιων αναφορών ransomware αυξήθηκε κατά 715% το πρώτο εξάμηνο του 2020 από έτος σε έτος, σύμφωνα με την Έκθεση της Bitdefender. Το ransomware, γνωστό και ως κωδικοποιητής αρχείων, είναι κακόβουλο λογισμικό που κλειδώνει μια συσκευή ή κρυπτογραφεί το περιεχόμενο της και εκβιάζει το χρήστη να πληρώσει χρήματα για να αποκατασταθεί η πρόσβαση στο περιεχόμενό του.

Οι επιθέσεις του Ransomware έχουν αυξηθεί και γίνονται πιο επικίνδυνες τα τελευταία χρόνια.

Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου επωφελούνται από την πανδημία και τη σχετική αύξηση της διαδικτυακής χρήσης, η οποία έχει αποδειχθεί ότι ανοίγει δυνητικά νέους δρόμους εισόδου μέσω των συστημάτων στον κυβερνοχώρο των επιχειρήσεων. Όχι μόνο έχει αυξηθεί ο αριθμός των επιθέσεων ransomware, αλλά και οι τύποι ransomware συνεχίζουν να εξελίσσονται - ορισμένοι φαίνεται να είναι ακόμη πιο εξελιγμένοι και καταστροφικοί.

Σύμφωνα με την έκθεση του Sophos 2021, οι ransomware απειλές θα συνεχίζουν να βελτιώνονται και να αλλάζουν τακτικές επίθεσης, τεχνικές και διαδικασίες, για να γίνουν ακόμη πιο αδιαφανείς και εξελιγμένες.

Αυτό πιθανότατα θα περιλαμβάνει μεγαλύτερους οργανισμούς που θα στοχεύονται με απειλές για αντάλλαγμα πολλών εκατομμυρίων, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί ο αριθμός των εγκληματιών που θα αναζητούν νέους τρόπους ransomware επιθέσεων. Τα καλά νέα - οι επιθέσεις ransomware συχνά αποφεύγονται, αλλά απαιτεί προετοιμασία.

Η προετοιμασία μπορεί να ξεκινήσει με την δημιουργία μιας κουλτούρας γύρω από την ασφάλεια μιας εταιρείας από τα ανώτατα διοικητικά στελέχη μέχρι κάθε εργαζόμενο, διασφαλίζοντας ότι όλοι έχουν μια σαφή εικόνα των επιπλοκών και των συνεπειών των απειλών ransomware. Αυτή η διαδικασία, ωστόσο, μπορεί να πάρει αρκετό χρόνο.

Ακολουθούν τρεις τρόποι για να συλλέξετε αποτελεσματικά πληροφορίες σχετικά με το προφίλ κινδύνων στον κυβερνοχώρο μιας εταιρείας για να προετοιμαστείτε κατάλληλα.

Επωφεληθείτε από τις δωρεάν συμβουλές

Πολλοί ασφαλιστικοί φορείς προσφέρουν δωρεάν συμβουλές για να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν καλύτερα τις τακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Αυτές οι συζητήσεις εξετάζουν τους τεχνικούς ελέγχους μιας εταιρείας, όπως για παράδειγμα τις διαδικτυακές δικλείδες ασφαλείας, τα φυσικά στοιχεία ελέγχου, όπως για παράδειγμα οι κάρτες, καθώς και την εκπαίδευση των ατόμων που τα ελέγχουν.

Ορισμένες προγράμματα, όπως το πρόγραμμα CyberPrep της CNA, θα προσφέρουν την ευκαιρία σε επιχειρήσεις να προβούν σε αξιολόγηση και ανάλυση των κενών με τη βοήθεια ειδικών στο ransomware. Σκοπός είναι να βοηθηθούν οι εταιρείες στον εντοπισμό της καλύτερης τακτικής για την αντιμετώπισης των κινδύνων του κυβερνοχώρου.

Επανεξέταση των κανονιστικών απαιτήσεων

Ανάλογα με το πού γεωγραφικά μια εταιρεία πωλεί τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικές κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας.

Οι ειδικοί στα κανονιστικά θέματα θα μπορούσαν να βοηθήσουν την εταιρεία να κατανοήσει καλύτερα την κανονιστική της έκθεση και τις σχετικές απειλές στον κυβερνοχώρο. Με τη σωστή γνώση αυτών των απαιτήσεων, μια εταιρεία μπορεί πιθανώς να βελτιώσει τον τρόπο προετοιμασίας και προστασίας της από απειλές ransomware.

Οι εταιρείες πρέπει να έχουν σαφή κατανόηση των εμπορικών και συμβατικών απαιτήσεων

Για να διασφαλιστεί ότι μια επιχείρηση προστατεύεται από απειλές στον κυβερνοχώρο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσει κάθε πιθανό ελλάτωμα ή σημείου εισόδου στα συστήματα της.

Παρόμοια με τις κανονιστικές απαιτήσεις, είναι σημαντικό για τις εταιρείες να γνωρίζουν τις απαιτήσεις ελέγχου ασφαλείας που έχουν για τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς τους εταίρους.

Ένας ειδικός μπορεί να συνεργαστεί με την επιχείρηση για να ελέγξει όλες τις συμβάσεις, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν οι πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι ασφαλείας - όχι μόνο εντός του οικοσυστήματος της εταιρείας, αλλά και με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Επόμενα βήματα

Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία συλλογής πληροφοριών και ελέγχων, είναι σημαντικό να παρουσιαστούν τα ευρήματα στο διοικητικό συμβούλιο και στην ανώτερη διοίκηση της εταιρείας.

Αυτά τα ευρήματα, μαζί με τα προτεινόμενα βελτιωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας, θα βοηθήσουν την εταιρεία να είναι έτοιμη να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά απέναντι σε γεγονότα ransomware. Ανεξάρτητα από τον προϋπολογισμό ή το μέγεθος της εταιρείας, υπάρχουν πάντα πρωτόκολλα και διαδικασίες που μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή.

Μερικές φορές είναι μια σταδιακή προσέγγιση, η οποία βασίζεται σε νέους ελέγχους ασφαλείας κάθε χρόνο. Άλλες φορές, μπορεί να είναι μια γενική αναθεώρηση, να ενισχύσει τη στάση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο με μια μεγάλη υλοποίηση.

Η αναγνώριση, η εκπαίδευση και η γνώση θα βοηθήσουν όλους τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια ασφαλέστερη κουλτούρα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

