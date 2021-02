Συνταγές

“Γειτονιές στο πιάτο”: δεύτερη βόλτα στο Σύνταγμα

Περιήγηση του Δημήτρη Σκαρμούτσου σε ιδιαίτερες “γευστικές γωνίες” του κέντρου της Αθήνας και δύο ξεχωριστές συνταγές, που ετοιμάζει μαζί με τον Βασίλη Καλλίδη.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, με την εκπομπή «Γειτονιές στο Πιάτο», παίρνει τους δρόμους και αυτό το Σαββατοκύριακο!

Το Σάββατο 20 Φεβρουαρίου στις 15:00, ο Δημήτρης Σκαρμούτσος συνεχίζει την περιήγησή του στο Σύνταγμα, σε στέκια με ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα, γνωρίζοντάς μας τους ανθρώπους πίσω από αυτά.

Πηγαίνει σε ένα vegan εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, στο «Winners», όπου οι θαμώνες του στην πλειοψηφία τους δεν είναι vegan, αλλά τους αρέσει να δοκιμάζουν κάτι διαφορετικό και εκτιμούν το καλό φαγητό.

Στη συνέχεια ο Δημήτρης συναντά δύο ανθρώπους με τους οποίους στο παρελθόν είχε την τύχη να συνεργαστεί: τον Θωμά και τον Γιώργο Δούζη που δημιούργησαν το «Ergon House», ένα gastronomy-hotel το οποίο διαθέτει αγορά τροφίμων, εστιατόριο και ξενοδοχείο, έχοντας ως γνώμονα τα καλά ελληνικά προϊόντα.

Τέλος ο Δημήτρης συναντά στην κουζίνα του τον Βασίλη Καλλίδη και μαζί ετοιμάζουν δύο συνταγές: Dumplings με χοιρινό κι γλυκόξινη σάλτσα και μια κρεμμυδόπιτα με γιαούρτι.

