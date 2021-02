Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Σολωμού - Σκαρμούτσος σε… τροχιά! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ, με τους παρουσιαστές και τους εκλεκτούς καλεσμένους στον… διαστημικό σταθμό του ΑΝΤ1.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στις 12.00 το βράδυ, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει η Μαρία Σολωμού:

Με ποια από τις «Roomies» θα μπορούσε να συγκατοικήσει όντως;

Ποια είναι η πιο δύσκολη;

Για ποιον λόγο θεωρεί ότι ο ρόλος της Ράνιας ήταν ρόλος ζωής;

Θα έλεγε «ναι» σε μία ενδεχόμενη επιστροφή των «Singles»;

Έχει κάνει πλαστικές;

Αμέσως μετά ο Δημήτρης Σκαρμούτσος απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Τι κάνει αυτή την περίοδο που είναι κλειστά τα εστιατόρια;

Τι εκμυστηρεύεται για τα τατουάζ του και γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ tattoo artist, όσο κι αν το θέλει;

Πιστεύει ότι είναι sex symbol;

Γιατί είχε «φάει πόρτα» σε ένα άδειο καφέ στη Γλυφάδα;

Θεωρεί ότι η μαγειρική είναι τέχνη;

Για ποιον λόγο ζητάει δημόσια συγγνώμη από τον Άκη Πετρετζίκη;

Τι πιάτο θα σέρβιρε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γιάννη Αντετοκούμπο και την Κίμ Καρντάσιαν;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame