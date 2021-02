Life

“Ήλιος”: νέα πρόσωπα και ανατροπές στα επόμενα επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις για τους ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών τα επόμενα επεισόδια, που θα προβληθούν από Δευτέρα έως και Παρασκευή, στον ΑΝΤ1, στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 106

Ο Κωνσταντίνος πεθαίνει στην αγκαλιά του Δημήτρη, που ορκίζεται να τον δικαιώσει. Ο Χρήστος ζητά απ’ τη Σοφία να σταματήσει από το μαγαζί, ενώ εκείνη δεν θέλει να εγκαταλείψει τον Δήμο. Ο Δήμος ανακαλύπτει περισσότερα κομμάτια του παζλ για την εγκληματική οργάνωση που τον έχει στριμώξει και την σχέση της με τον χρηματοδότη του Φίλιππου. Η Διώνη βρίσκεται ξαφνικά μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα, ενώ συνειδητοποιεί με τον Φίλιππο πόσο έντονα είναι τα συναισθήματα που έχουν ο ένας για τον άλλο.... Η Λήδα αποφασίζει να προχωρήσει την σχέση της με τον Άγγελο και να φύγουν ένα ρομαντικό διήμερο. Τα σχέδιά τους ανατρέπονται τελευταία στιγμή, λόγω ενός συμβάντος στο νοσοκομείο. Συνεχίζοντας την προσπάθειά της η Αλίκη να ανακαλύψει τους βιολογικούς της γονείς, λαμβάνει σειρά από μηνύματα. Ένα από αυτά ίσως κρύβει την αλήθεια.

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 107

Ο Άγγελος φοβάται ότι θα κατηγορηθεί για τον θάνατο του ασθενούς, ενώ η Λήδα κάνει ό,τι μπορεί για να τον στηρίξει… Ο Δημήτρης προτείνει στον Φίλιππο να προσπαθήσει να «κλέψει» πληροφορίες από την Διώνη για το ποιος είναι το Αφεντικό, όμως ο Φίλιππος δεν θέλει να κάνει τίποτα πίσω από την πλάτη της! Ο Δήμος, μετά από έναν τσακωμό με τη Σοφία, αποφασίζει να της πει όλη την αλήθεια για την «επιχείρηση» που έχει στήσει ο Δικηγόρος κάτω από τη μύτη τους! Η Σοφία σοκάρεται και τον συμβουλεύει να πάει στην Αστυνομία. Ο Δημήτρης μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον πατέρα του από έναν συγκρατούμενό του που, όμως, φοβάται ότι η όποια ομολογία του δεν θα γίνει αποδεκτή στο δικαστήριο. Η Αλίκη, με την βοήθεια του Δημήτρη, θα βρει τα ίχνη της γυναίκας που εμφανίζεται ως μητέρα της, θα επικοινωνήσει μαζί της για να μάθει επιτέλους για το παρελθόν της και τους λόγους που την εγκατέλειψε... Η Διώνη, μέσα από τις πιέσεις που δέχεται για να ανακαλέσει την παραίτησή της, αποκαλύπτει στον Φίλιππο κάτι που θα του δημιουργήσει ακόμη περισσότερα διλήμματα…

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 108

Η Αλίκη διστάζει να πλησιάσει τη γυναίκα που πιστεύει πως είναι η βιολογική της μητέρα, αλλά ο Δημήτρης είναι δίπλα της και τη βοηθάει να πάρει μια απόφαση... Η Λήδα αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι ίσως ο Άγγελος να έχει κάποια ευθύνη για τον θάνατο του ασθενούς του. Εκείνος επιμένει πως δεν υπήρξε ιατρικό λάθος και προχωρά σε μια ενέργεια που θα κλονίσει τη Λήδα και τη σχέση τους. Ο Δήμος και η Σοφία βρίσκονται σε αδιέξοδο, καταλαβαίνοντας πως το μπαρ τους χρησιμοποιείται σαν αποθήκη για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και γνωρίζοντας πως αν μιλήσουν οι συνέπειες θα είναι τρομερές. Ο Δήμος αποφασίζει να κινηθεί με τον δικό του τρόπο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του δικηγόρου και έρχεται φανερά σε σύγκρουση με τον Δημήτρη. Ο Φίλιππος και η Διώνη κρύβουν τη σχέση τους από όλους, ενώ ο Φίλιππος βρίσκεται σε δεινή θέση, αφού πια είναι σίγουρος ότι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του χρηματοδότη του είναι παράνομες.

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 109

Η Αλίκη είναι συγκλονισμένη απ’ τη συνάντησή της με την Ιωάννα και την ελπίδα ότι μπορεί να βρήκε μετά από τόσα χρόνια τη μητέρα της. Ο Δημήτρης και η Εύα, όμως, έχουν αμφιβολίες για την ταυτότητα της Ιωάννας και προσπαθούν να πείσουν την Αλίκη να προβεί σε τεστ DNA. Εκείνη νιώθει άβολα, αλλά πείθεται και παίρνει κρυφά ένα προσωπικό αντικείμενο της Ιωάννας για να γίνει το τεστ. Η Λήδα βρίσκεται σε πανικό, καθώς κινδυνεύει πια να χάσει τη δουλειά της... και αποφασίζει να υπερασπιστεί τον εαυτό της με τον Αντώνη και τον Πέτρο στο πλευρό της. Ο Δήμος, εγκλωβισμένος απ’ τις απειλές και τα σκοτεινά σχέδια του Δικηγόρου, αναγκάζεται να φερθεί βίαια στον Χρήστο. Ο Φίλιππος, ερωτευμένος με την Διώνη, δέχεται να συνεργαστεί κρυφά από εκείνη με τον Δημήτρη, προκειμένου να αποκαλύψουν μαζί την πικρή αλήθεια για τον χρηματοδότη του...

Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 110

Ο Δήμος, μετά από εντολή του Δικηγόρου, διώχνει με την βία τον Χρήστο από το μαγαζί και τον τραυματίζει. Η Λήδα, μετά από καταγγελία ενός γιατρού, βρίσκεται υπόλογη για τον θάνατο του ασθενούς και χάνει τη δουλειά της στο νοσοκομείο… Η ταυτότητα του χρηματοδότη του Φίλιππου αποκαλύπτεται και το όνομά του είναι Μενέλαος Μακρίδης… Ο Φίλιππος νιώθει άσχημα που συνεργάζεται με την αστυνομία πίσω από την πλάτη της Διώνης, αλλά τα όσα μαθαίνει δεν του αφήνουν περιθώρια... Ο Μενέλαος φτάνει στην Καβάλα και ζητάει να συναντήσει τον Φίλιππο, ενώ ο Δημήτρης βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη αποκάλυψη… Η Αλίκη, με τη συμπαράσταση του Δημήτρη, ανοίγει τον φάκελο με τα αποτελέσματα του test dna και μαθαίνει την αλήθεια για την Ιωάννα...

