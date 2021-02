Κοινωνία

Αστυνομικός έσωσε γυναίκα και παιδί απο φλεγόμενο αυτοκίνητο (εικόνες)

Πανικός επικράτησε όταν ξαφνικά το όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες. Σωτήρια ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού.

Πανικός επικράτησε το πρωί της Πέμπτης, στην Γλυφάδα όταν αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει.

Στο αυτοκίνητο επέβαναν μία γυναίκα και ένα παιδί, οι οποίοι κατάφεραν εγκαίρως να εγκαταλείψουν το φλεγόμενο όχημα.

Ένας άνδρα της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσε σε παρακείμενο μαγαζί, πήρε έναν πυροσβεστήρα και άρχισε να σβήνει μόνος του την φωτιά προκειμένου να μην επεκταθεί στα γύρω αυτοκίνητα.

Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασε τόσο η πυροσβεστική όσο και η δημοτική αστυνομία απέκλεισαν τον δρόμο και έσβησαν ολοσχερώς την φωτιά.





Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου που ενημερώθηκε άμεσα για το περιστατικό απένειμε τα εύσημα στον αστυνομικό που έσπευσε στο σημείο. «Στον αστυνομικό, ο οποίος με αυξημένη αίσθηση καθήκοντος, με το που είδε τις φλόγες έσπευσε να πάρει ένα πυροσβεστήρα και να την περιορίσει για να μην επεκταθεί, μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική. Ο άνδρας της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο σημερινός «μικρός ήρωας» της πόλης μας και τον ευχαριστούμε θερμά !»