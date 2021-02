Κοινωνία

Σπείρα “ξάφριζε” ηλικιωμένους σε λαϊκές και νοσοκομεία

Στα χέρια της αστυνομίας τα πρώτα μέλη της συμμορίας. Πώς δρούσαν. Πόσοι ακόμα αναζητούνται. Πάνω από 16 οι περιπτώσεις κλοπών.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε δύο μέλη συμμορίας που διέπραττε διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατά συναυτουργία και κατά συρροή και απάτες με υπολογιστή κατ' εξακολούθηση.

Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται πέντε επιπλέον μέλη της συμμορίας, ενώ η έρευνα για την εξιχνίαση και άλλων αξιόποινων πράξεων συνεχίζεται.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι, που οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, οργανώθηκαν σε συμμορία από τις αρχές του 2020, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών και απατών.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι, εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό σε λαϊκές αγορές ή δημόσια νοσοκομεία (εντός ανελκυστήρων), προσέγγιζαν άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας και τους αφαιρούσαν τα πορτοφόλια. Εν συνεχεία, με τις τραπεζικές κάρτες των θυμάτων τους, προέβαιναν σε αγορές με ανέπαφες συναλλαγές μέσω μηχανημάτων POS ή αναλήψεις χρημάτων από ATM.

Εκτός των ανωτέρω εγκληματικών πρακτικών, σε κάποιες περιπτώσεις προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα έξωθεν της οικίας τους ή σε κοντινή απόσταση από αυτή και τους έπειθαν με διάφορα προσχήματα να εισέλθουν σε αυτά με τη συναίνεση τους. Κατά την παραμονή τους στις οικίες, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και τιμαλφή χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, εξιχνιάστηκαν 16 περιπτώσεις κλοπών, με το συνολικό αφαιρεθέν χρηματικό ποσό να υπερβαίνει τις 22.000 ευρώ.