Οικονομία

Θεοχάρης: Συζητάμε με την Βρετανία για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού

Τι είπε για τον τουρισμό το ερχόμενο καλοκαίρι και τις συζητήσεις με την Βρετανία.

Στις συζητήσεις για την εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά τις μετακινήσεις τουριστών μεταξύ Ελλάδας και Μεγάλης Βρετανίας αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό BBC 4. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του ο κ. Θεοχάρης είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο άνοιγμα του Τουρισμού.

Συγκεκριμένα, για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και την υιοθέτησή τους ειδικά για τους ταξιδιώτες ανάμεσα σε Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία, ο Υπουργός Τουρισμού επισήμανε ότι «τεχνικές συζητήσεις μεταξύ Ελλήνων και Βρετανών αξιωματούχων είναι σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβώσουμε αν η εφαρμογή του πιστοποιητικού εμβολιασμού θα είναι εφικτή. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια λύση, τουλάχιστον ως προς την τεχνική πλευρά».

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοχάρης «η λογική είναι ότι, φυσικά, δε θέλουμε να περιορίσουμε τα ταξίδια μόνο σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί. Σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, εφόσον ήδη ζητούμε από κάθε τουρίστα να έχει ένα αρνητικό τεστ πριν ταξιδέψει, θα ήταν σπατάλη πόρων να κάνει κανείς τεστ κάθε φορά που ταξιδεύει. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για αυτού του είδους τα τεστ διότι θα θεωρείτο δεδομένο ότι οι ταξιδιώτες οι οποίοι διαθέτουν το σχετικό πιστοποιητικό επελέγησαν από την κυβέρνηση της χώρας τους ή θέλησαν οι ίδιοι να εμβολιαστούν, οπότε δεν υπάρχει λόγος να κάνουν τεστ ξανά και ξανά».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών και τους ενδεχόμενους κινδύνους πλαστογράφησής τους, ο Υπουργός Τουρισμού υπογράμμισε ότι «τα πιστοποιητικά εμβολιασμού εκδίδονται από κυβερνήσεις, από κρατικές αρχές, όχι από διάφορα ανεξάρτητα εργαστήρια, άρα αποτελούν ένα βήμα προς τα εμπρός. Γι’ αυτό έχουμε ξεκινήσει εγκαίρως τις συζητήσεις ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα και να διασφαλίσουμε ότι θα μπορούμε να πιστοποιούμε αυτά τα αποδεικτικά έγγραφα. Για παράδειγμα, τα ελληνικά πιστοποιητικά εμβολιασμού, τα οποία είναι ψηφιακά, έχουν τρία επίπεδα ασφάλειας και μπορούν να πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές διαφόρων χωρών με τις οποίες συζητάμε για την καθιέρωσή τους».

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υποδοχή Βρετανών τουριστών το καλοκαίρι του 2021, ο κ. Χάρης Θεοχάρης δήλωσε πως είναι αισιόδοξος και ότι «οι τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα από τη Μεγάλη Βρετανία είναι περίπου 4 εκατ. -σε μια 'κανονική' χρονιά. Σίγουρα, ελπίζουμε ότι αυτό το καλοκαίρι, με τα προγράμματα εμβολιασμού -και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από τις χώρες που ηγούνται στο συγκεκριμένο τομέα- η κατάσταση θα είναι πολύ καλύτερη από την τωρινή. Τα κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία έχουν μειωθεί, άρα ελπίζουμε ότι, τόσο με τα προγράμματα εμβολιασμού, όσο και με τον περιορισμό της νόσου, φέτος θα μπορούμε να έχουμε ένα 'ημι-κανονικό -αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτός ο όρος- τουριστικό καλοκαίρι».