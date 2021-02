Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο χωρισμοί, μια δολοφονία, μια αποκάλυψη που ανατρέπει την ζωή του χωριού και μια άφιξη που “ταράζει” το Διαφάνι.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00 στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 96

Η Ελένη και σύσσωμος ο Συνεταιρισμός είναι αναστατωμένοι με την αποκάλυψη του Κωνσταντή πως ο Δούκας είναι πίσω απ’ τη συμφωνία με τον Ιγνατιάδη κι αποφασίζουν να στείλουν μια αντιπροσωπεία, με αρχηγό την Ελένη, για να τον αντιμετωπίσει και η σύγκρουση θα είναι σφοδρή. Ο Νικηφόρος νιώθει πως έχει ηττηθεί με τον χειρότερο τρόπο και το σπίτι των Σεβαστών είναι ένα βήμα πριν την οριστική διάλυση. Ο Μάρκος δεν θ’ αφήσει τα πράγματα στην τύχη τους μετά από αυτό που είδε. Θα αποκαλύψει στον Αλέξη για το φιλί που αντάλλαξε η Πηνελόπη με τον Μελέτη; Η Ασημίνα με τη Δρόσω θα έχουν μια αναπάντεχη συνάντηση. Η Μυρσίνη επιστρέφει απ’ το νοσοκομείο και προσπαθεί να μάθει τι συμβαίνει με τον Κωνσταντή. Θα καταφέρουν να της κρατήσουν κρυφή τη σχέση του με τη Δρόσω; Την ίδια στιγμή, ο Κωνσταντής και η Δρόσω θα πάρουν μια διαφορετική απόφαση ο καθένας για τον δεσμό τους.

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 97

Ο Δούκας δείχνει σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού τις προθέσεις του. Ο Νικηφόρος, καταρρακωμένος από την εξαπάτηση του πατέρα του, δεν μπορεί ν’ αντιδράσει, ενώ η Ελένη βρίσκεται για άλλη μια φορά αντιμέτωπη με τον Δούκα. Η Μυρσίνη μαθαίνει για τον Κωνσταντή και τη Δρόσω και γίνεται έξαλλη με τον γιο της. Είναι, όμως, αποφασισμένη να κρατήσει όρθιο το σπίτι τους. Ο Κωνσταντής προσπαθεί να βρει τρόπο να είναι με τη Δρόσω, αλλά εκείνη παίρνει σοβαρές αποφάσεις για τη σχέση τους. Η Σοφούλα τακτοποιείται στο νέο τους σπίτι με τον Βόσκαρη που βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του για να κερδίσει τη δίκη. Η Πηνελόπη πρέπει να εξηγήσει στον πεθερό της το φιλί με τον Μελέτη, ενώ ένα παιδί απ’ την Πόλη, ο Ευτύχης, έρχεται να ταράξει τη ζωή του Μιλτιάδη και της Βιολέτας. Μια συνάντηση του Δούκα με τον Θέμελη θα οδηγήσει σε αποκαλύψεις. Η Ελένη θα μάθει ένα νέο που θα τη συγκλονίσει.

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 98

Η είδηση μιας δολοφονίας θα οδηγήσει την Ελένη σε κατάρρευση. Όλα τα βλέμματα θα πέσουν στον πιο πιθανό ένοχο. Θα λάμψει, όμως, η αλήθεια; Η Βιολέτα πείθει τον Προύσαλη να κρατήσει για μερικές μέρες τον Ευτύχη που δείχνει να κερδίζει την καρδιά του χωριού. Θα κερδίσει, όμως, και τον Μιλτιάδη; Ο Νικηφόρος αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση και να εμποδίσει το σχέδιο του Δούκα. Η Πηνελόπη αποκαλύπτει στον Αλέξη το φιλί που αντάλλαξε με τον Μελέτη. Πώς θα αντιδράσει ο Αλέξης; Η Σοφούλα θα δει ένα διαφορετικό πρόσωπο απ’ τον Βόσκαρη, ενώ μια αναπάντεχη επίσκεψη μπορεί να αποδειχθεί η σωτηρία της.

Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 99

Στο σπίτι των Σεβαστών έχουν να διαχειριστούν άλλη μια τρικυμία, τον χωρισμό της Πηνελόπης και του Αλέξη. Όλοι προσπαθούν να μάθουν την αιτία και σύντομα θα φτάσουν στη σκληρή αλήθεια. Ο Μάρκος προσπαθεί ν’ αλλάξει γνώμη στον Αλέξη, ενώ η Σοφούλα, που βλέπει σιγά- σιγά το αληθινό πρόσωπο του Βόσκαρη, δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη από κάποιον που προσπαθεί να την πείσει να τον ακολουθήσει. Θα τα καταφέρει αυτή τη φορά; Η Ελένη σκέφτεται, για πρώτη φορά, να τα παρατήσει και να αποσύρει την κατάθεσή της, όταν ο Βόσκαρης με τον δικηγόρο του της προτείνουν μια συμβιβαστική λύση. Θα δεχτεί η Ελένη να εγκαταλείψει τη μάχη;

#AgriesMelisses

Gallery