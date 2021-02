Κόσμος

Αγωγή Ερντογάν κατά του Κιλιτσντάρογλου

Γιατί ο Τούρκος Πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και πόσα χρήματα ζητάει.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε αγωγή κατά του ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος τον κατηγόρησε ως υπεύθυνο για τον θάνατο των 13 τούρκων ομήρων των κούρδων ανταρτών κατά την διάρκεια αποτυχημένης στρατιωτικής επιχείρησης για την απελευθέρωσή τους στο βόρειο Ιράκ.

Ο Ερντογάν ζητεί μισό εκατομμύριο τουρκικές λίρες (60.000 ευρώ) από τον Κιλιτσντάρογλου για ηθική βλάβη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Την Κυριακή, η Αγκυρα ανακοίνωσε την «εκτέλεση» 13 Τούρκων από το PKK το βόρειο Ιράκ. Τουρκικές στρατιωτικές δυνάμεις που συμμετείχαν σε επιχείρηση για την διάσωσή τους ανακάλυψαν τα πτώματα σε σπηλιά.

Η είδηση προκάλεσε σεισμό στην Τουρκία, όπου κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγόρησαν τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του ότι έθεσαν σε κίνδυνο την ζωή των ομήρων επιχειρώντας να τους απελευθερώσουν διά της στρατιωτικής βίας και όχι μέσω διαπραγματεύσεων.

«Εξαπολύεις επιχείρηση για να σώσεις τους ομήρους, αλλά οι όμηροι πεθαίνουν... Κανονικά, θα έπρεπε κάποιος να αναλάβει τις ευθύνες του και να παραιτηθεί», δήλωσε ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. «Ο υπεύθυνος για τον θάνατο των 13 μαρτύρων μας είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», κατέληξε. Οι δηλώσεις δεν άρεσαν καθόλου στον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε τον Κιλιτσντάρογλου «αναιδή τύπο».

Το PKK από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι οι 13 όμηροι σκοτώθηκαν κατά τις τουρκικές αεροπορικές επιδρομές, εκδοχή που απέρριψε η Αγκυρα.

Το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP, φιλοκουρδικό), δεύτερη αντιπολιτευτική κοινοβουλευτική δύναμη, επέκρινε επίσης τον Ερντογάν για την επιχείρηση που κατέληξε στον θάνατο των ομήρων, υποστηρίζοντας επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις θα ήταν περισσότερο αποτελεσματικές.

Από την Κυριακή, οι τουρκικές αρχές έχουν ενισχύσει την πίεση επί του HDP, το οποίο ο Ερντογάν παρουσιάζει ως «πολιτική βιτρίνα» του PKK. Δεκάδες βουλευτές του κόμματος βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές. Τις τελευταίες ημέρες, έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 700 άνθρωποι, ανάμεσά τους στελέχη του HDP με την υποψία των «σχέσεων με το PKK».

Ο θάνατος των 13 Τούρκων προκάλεσε ένταση και στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ, με τον Ερντογάν να κατηγορεί την Ουάσινγκτον ότι υποστηρίζει τους «τρομοκράτες» των YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού, συροκουρδική οργάνωση).