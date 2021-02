Τοπικά Νέα

Συγκέντρωση φοιτητών έξω από την Πρυτανεία του ΑΠΘ

Οι φοιτητές κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα λίγο μετά την ολοκλήρωση της πορείας τους κατά του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων και συλλογικοτήτων που ζητούν να μην εφαρμοστεί ο νόμος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι διαδηλωτές φωνάζοντας συνθήματα κατά των διατάξεων που προβλέπουν την ίδρυση Ομάδας Πανεπιστημιακής Προστασίας Ιδρυμάτων, όριο φοίτησης και νέες βάσεις εισαγωγής, αλλά και κρατώντας πανό που ζητούσαν να ικανοποιηθούν τα αιτήματα του απεργού πείνας καταδικασμένου για τη 17Ν Δημήτρη Κουφοντίνα, συγκεντρώθηκαν στη 1 μμ στην πλατεία Δικαστηρίων (άγαλμα Βενιζέλου). Από εκεί μέσω των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου έφτασαν στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου παρέμειναν για μερικά λεπτά, απευθύνοντας κάλεσμα να καταλήξει η πορεία στο ΑΠΘ. Από την οδό Αγίου Δημητρίου μέσω της Ιασωνίδου έφτασαν στην Εγνατία Οδό, στο ύψος της Καμάρας, όπου υπήρχε φραγμός από δυνάμεις της αστυνομίας, όπως και περιμετρικά του πανεπιστημιακού campus. Οι συγκεντρωμένοι μετά από λίγη ώρα διαλύθηκαν.

Στο μεταξύ, κάτω από το κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ κι ενώ σε εξέλιξη βρισκόταν συνεδρίαση της Συγκλήτου μέλη φοιτητικών παρατάξεων του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών και του σχήματος των ΕΑΑΚ συγκεντρώθηκαν από τις 2:00 μετά το μεσημέρι, ζητώντας να παρέμβουν στη συνεδρίαση του οργάνου για να επιδώσουν ψήφισμα με τις θέσεις τους και να ζητήσουν να υπάρξει δέσμευση των πανεπιστημιακών Αρχών και οργάνων ότι δε θα εφαρμόσουν τον νέο νόμο.

Η Σύγκλητος διεξάγεται με τηλεδιάσκεψη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του οργάνου βρίσκονται οι πρυτανικές αρχές και διοικητικό προσωπικό που υποστηρίζει τη διαδικασία. Οι πρυτανικές αρχές ενημέρωσαν τους συγκεντρωμένους ότι λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων δε θα μπορούσε να τους επιτραπεί να μπούνε στον χώρο όπου διεξάγεται η συνεδρίαση και ο αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας καθηγητής Δημήτρης Κωβαίος ενημέρωσε τους εκπροσώπους τους ότι θα κατέβαινε να παραλάβει το ψήφισμα και να συνομιλήσει μαζί τους. Αποχώρησε και επέστρεψε στην συνεδρίαση της Συγκλήτου, μόλις διαπίστωσε ότι υπήρχε συνωστισμός, όταν κάποιοι από τους συγκεντρωμένους κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος υπαλλήλων της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητικές παρατάξεις δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες μέρες.