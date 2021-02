Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναθηναϊκός: Νίκη με ανατροπή για τον “Άγιαξ” της Ηπείρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΠΑΣ πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα κι «εγκλωβίζοντας» τον Παναθηναϊκό σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, ο ΠΑΣ Γιάννινα νίκησε δίκαια τους «πράσινους» με 2-1 (και με ανατροπή) στον πρώτο προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη στο γήπεδο του Αγρινίου και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τα ημιτελικά. Ο Μακέντα έδωσε προβάδισμα από τα... αποδυτήρια για τον Παναθηναϊκό, οι Παμλίδης και Κάργας τα γκολ της μεγάλης ανατροπής για την ομάδα των Ιωαννίνων.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ στην πρώτη επίθεσή του, μόλις στα 65 δευτερόλεπτα! Ο Χατζηγιοβάνης έβγαλε γρήγορα τους «πράσινους» μπροστά, έδωσε στον Χατζηθεοδωρίδη που σέντραρε χαμηλά, ο Κάργας έδιωξε ασταθώς κι ο Βιγιαφάνιες «σέρβιρε» με το κεφάλι προς τον Μακέντα που δεν αστόχησε από κοντά κάνοντας το 1-0.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο ΠΑΣ προσπάθησε να «απαντήσει» με τον Λέο Μπατίστ ο οποίος βρέθηκε μέσα στην περιοχή στο ύψος του πέναλτι, γύρισε κι έκανε το σουτ, αλλά έστειλε τη μπάλα έξω. Στο 17’ από σέντρα του Χατζηγιοβάνη ο Πούγγουρας αν και είχε πάρει καλή θέση στη μικρή περιοχή δεν έπιασε καλά την κεφαλιά και σημάδεψε ψηλά.

Όσο περνούσε η ώρα οι παίκτες των Ιωαννίνων ανέβαζαν «στροφές» κι έφτασαν εντέλει στην ισοφάριση στο 21’. Ο Λέο έκλεψε τη μπάλα στη μεσαία γραμμή, έδωσε στον Παμλίδη, ο οποίος έκανε ατομική ενέργεια, δεν έδωσε ξανά στο Λέο, αλλά έπιασε ένα θαυμάσιο σουτ έξω από την περιοχή ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Τέσσερα λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή, όταν ο Σένκεφελντ έκανε κακό υπολογισμό και ο Λέο έκανε ένα πλασέ, αναγκάζοντας τον Ξενόπουλο σε σωτήρια επέμβαση. Στο 34’ ο Παναθηναϊκός έφτασε με αξιώσεις στην περιοχή του ΠΑΣ, όμως μετά τη σέντρα του Χατζηθεοδωρίδη και το περίεργο γύρισμα του Μακέντα, ο Αϊτόρ δεν «μπήκε» δυνατά προς την πορεία της μπάλας και ίσα-ίσα την ακούμπησε πριν τη μπλοκάρει ο Λοντίγκιν.

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός είχε μία ακόμη μεγαλύτερη στιγμή για να πάρει εκ νέου προβάδισμα, όταν ο Χατζηγιοβάνης εκτέλεσε εξαιρετικά φάουλ από πολύ πλάγια αριστερά, στέλνοντας τη μπάλα με δύναμη στο οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΣ Γιάννινα συνέχισε να είναι πάρα πολύ επιθετικός, «σφυροκοπώντας» τον Παναθηναϊκό. Στο 54’ μετά από απομάκρυνση της άμυνας των «πράσινων», ο Ελευθεριάδης δοκίμασε το πόδι του, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε άουτ.

Δύο λεπτά αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στο γκολ όταν από παράλληλο γύρισμα του Ντομίνγκεθ, ο Παμλίδης έκανε την προβολή, αλλά η προσπάθειά του έφυγε ελάχιστα άουτ. Στο 67’ η πίεση και η υπεροχή του ΠΑΣ ανταμείφθηκε, όταν από κόρνερ του Καρτάλη, ο Κάργας σηκώθηκε ψηλότερα απ’ όλους και με καρφωτή, «σκαστή» κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίκτυα κάνοντας το 2-1.

Στα λεπτά που απέμεναν η ομάδα των Ιωαννίνων κράτησε με σχετική ευκολία το προβάδισμά της, απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που δεν μπορούσε να δημιουργήσει και να απειλήσει, πέρα από ένα σουτ του Σάντσες στο 81’, που μπλόκαρε με άνεση ο Λοντίγκιν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Α. Γιαννίκης): Λοντίγκιν, Σάλιακας, Κάργας, Εραμούσπε, Πίρσμαν, Καρτάλης (76’ Λιάσος), Κάστρο, Ντομίνγκεθ, Ελευθεριάδης, Λέο Μπατίστ (82’ Μιλιντσεάνου), Παμλίδης (89’ Νάουμετς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Ξενόπουλος, Σάντσες (83’ Τζαβίδας), Σένκεφελντ, Πούγγουρας, Χατζηθεοδωρίδης, Νιάς, Αλεξανδρόπουλος (71’ Αθανασακόπουλος), Βιγιαφάνιες, Χατζηγιοβάνης (70’ Ενγκμπακοτό), Αϊτόρ (80’ Καμπετσής), Μακέντα (70’ Καρλίτος).