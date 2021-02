Κοινωνία

Πτώση αυτοκινήτου σε γκρεμό: νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός

Πρόκειται για νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών, ο οποίος είναι άγνωστο πώς κατέληξε στη χαράδρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένα νεαρό άτομο από το ΙΧ, το οποίο έπεσε σε γκρεμό στην Κερατέα, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πρόκειται για νεαρό άνδρα περίπου 25 ετών, ο οποίος παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ συμμετείχε και η ορειβατική ομάδα διάσωσης της ΕΜΑΚ.

Οι έρευνες στο σημείο είναι πιθανόν να συνεχιστούν, καθώς δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει και δεύτερο άτομο στο σημείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν την παραλία της Κακιάς Θάλασσας στην Κερατέα του δήμου Λαυρεωτικής.