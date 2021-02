Κόσμος

Βατικανό: πιθανή η απόλυση για όποιον υπάλληλο δεν εμβολιαστεί

Σκληρή στάση από το Βατικανό προς τους εργαζόμενους προκειμένουν να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού.

Το Βατικανό ενημέρωσε τους υπαλλήλους του ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, εάν αρνηθούν να κάνουν εμβόλιο κατά της COVID-19 χωρίς να έχουν σοβαρούς λόγους υγείας.

Διάταγμα του καρδινάλιου Τζουζέπε Μπερτέλο, ουσιαστικά του κυβερνήτη της Πόλης του Βατικανού, ανέφερε ότι το εμβόλιο είναι «η υπεύθυνη επιλογή», καθώς υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να μολύνει και να βλάψει άλλους ανθρώπους.

Η Πόλη του Βατικανού, που με έκταση περίπου 0,4 τετραγ. χιλιομέτρου είναι το μικρότερο κράτος του κόσμου, έχει αρκετές χιλιάδες υπαλλήλους, οι περισσότεροι εκ των οποίων ζουν στην Ιταλία. Το πρόγραμμα εμβολιασμών του ξεκίνησε τον περασμένο μήνα και ο πάπας Φραγκίσκος, 84 ετών, ήταν μεταξύ των πρώτων που έκαναν εμβόλιο.

Το επτασέλιδο διάταγμα προβλέπει ότι αυτοί που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας ίσως μεταφερθούν σε άλλο πόστο, όπου υποτίθεται ότι θα έρχονται σε επαφή με λιγότερο κόσμο, αλλά θα λαμβάνουν τον ίδιο μισθό, ακόμα και η νέα θέση αποτελεί υποβάθμιση.

Το διάταγμα προβλέπει όμως ότι αυτοί που αρνούνται να κάνουν το εμβόλιο χωρίς βάσιμους λόγους θα υπόκεινται σε ειδική πρόβλεψη ενός νόμου του 2011 που αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων.

Το άρθρο αυτό στον νόμο του 2011 προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι, που αρνούνται «προληπτικά μέτρα», είναι πιθανό να υπόκεινται σε «συνέπειες διαφόρων βαθμίδων που μπορεί να οδηγήσουν σε αποπομπή».

Το διάταγμα υπεγράφη στις 8 Φεβρουαρίου και αναρτήθηκε στη συνέχεια στην ιστοσελίδα του κυβερνείου.

Ο πάπας Φραγκίσμος είναι υπέρμαχος των εμβολίων ως μέσου για να ανακοπεί η εξάπλωση του κορονοϊού. «Είναι μια ηθική επιλογή διότι ρισκάρεις την υγεία του, τη ζωή σου, αλλά ρισκάρεις και τις ζωές των άλλων», δήλωσε σε συνέντευξή του σε ιταλικό τηλεοπτικό σταθμό τον περασμένο μήνα.

Το Βατικανό κατέστησε υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 για τους δημοσιογράφους που θα συνοδεύσουν τον πάπα Φραγκίσκο στο ταξίδι του στο Ιράκ τον επόμενο μήνα.

Ο ίδιος ο Μπερτέλο, που υπέγραψε το διάταγμα, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό τον Δεκέμβριο και τέθηκε σε απομόνωση.

Στην Πόλη του Βατικανού έχουν καταγραφεί λιγότερα από 30 κρούσματα κορονοϊού, τα περισσότερα εκ των οποίων σε μέλη της Ελβετικής Φρουράς, που μένουν σε στρατώνες.