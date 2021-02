Κόσμος

Νέος Πατριάρχης στην Σερβία

Ποιος είναι ο νέος προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο Μητροπολίτης Ζάγκρεμπ και Λιουμπλιάνας Πορφύριος θα είναι ο 46ος Πατριάρχης των Σέρβων. Η Ιερά Σύνοδος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας εξέλεξε σήμερα με μυστική ψηφοφορία τον Μητροπολίτη Πορφύριο για τον 46ο Πατριάρχη των Σέρβων.

Ο νέος προκαθήμενος της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκε το 1961 στην πόλη Μπέτσεϊ στην Βόιβοντινα. Το 1985 εκάρη μοναχός και ένα χρόνο αργότερα χειροτονήθηκε διάκονος. Το 1986 αποφοίτησε από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου και στην συνέχεια μετέβη στην Αθήνα για μεταπτυχιακές σπουδές τις οποίες ολοκλήρωσε το 1990. Το 2004 αναγορεύθηκε διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών.

Εξαιτίας της πανδημίας η διαδικασία εκλογής του νέου πατριάρχη πραγματοποιήθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Σάββα και όχι στο πατριαρχείο όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ο πατριαρχικός θρόνος χήρεψε στις 20 Νοεμβρίου όταν απεβίωσε από επιπλοκές του κορονοϊού ο Πατριάρχης Ειρηναίος.

Σύμφωνα με τον καταστατικό Χάρτη της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας η εκλογή Πατριάρχη γίνεται από όλους τους αρχιερείς (Μητροπολίτες και Επισκόπους) της Ιεράς Συνόδου και υποψήφιοι είναι όποιοι απ’ αυτούς κατέχουν επισκοπικό αξίωμα τα τελευταία πέντε χρόνια. Μετά την εκλογή -με μυστική ψηφοφορία- τριών υποψηφίων, οι οποίοι έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, ξεχωριστοί φάκελοι, εντός των οποίων υπάρχει το δελτίο με το όνομα του καθενός, τοποθετούνται στις τρεις πλευρές του Ευαγγελίου. Στην συνέχεια ακολουθείται η αποκαλούμενη «αποστολική μέθοδος» μέθοδος όπου ένας ιερομόναχος κοινής αποδοχής- που επιλέγεται με ηλικιακά ή πνευματικά κριτήρια- τραβάει από το ευαγγέλιο έναν φάκελο. Το όνομα του ιεράρχη που θα αναγράφεται σ’ αυτόν αποτελεί τον νέο Πατριάρχη των Σέρβων.