“Μήδεια”: Έκπτωση στους λογαριασμούς όσων έμειναν χωρίς ρεύμα

Μειωμένοι θα είναι οι λογαριασμοί ρεύματος για όσους είχαν διακοπή εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Έκπτωση 10% στους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα δουν όσοι είχαν διακοπή ρεύματος εξαιτίας της κακοκαιρίας «Μήδεια», μετά από σχετικό αίτημα του Πρωθυπουργού στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Γιώργο Στάσση, κι ενώ οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικών σχέσεων της ΔΕΗ, Σοφία Δήμτσα η απόφαση της ΔΕΗ θα ισχύσει και για όσους καταναλωτές έχουν επιλέξει διαφορετικό προμηθευτή ρεύματος.

Από την πλευρά του ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Ο ΔΕΔΔΗΕ, αναγνωρίζοντας την ταλαιπωρία χιλιάδων νοικοκυριών που επλήγησαν από την πρωτοφανή κακοκαιρία και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αποφάσισε να αφαιρέσει από τους λογαριασμούς τη Χρέωση Δικτύου Διανομής, που αντιστοιχεί στον μήνα Φεβρουάριο.

Η Χρέωση Δικτύου Διανομής θα αφαιρεθεί από όλους τους λογαριασμούς πελατών που επλήγησαν, ανεξάρτητα από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αφαιρέσει το ποσό που αναλογεί στη χρέωση αυτή από τους λογαριασμούς των συγκεκριμένων πελατών και θα το αποστείλει στους προμηθευτές.

Η παραπάνω μείωση θα ενταχθεί στους λογαριασμούς που θα λάβουν οι καταναλωτές στο επόμενο διάστημα, ανάλογα με τον κύκλο τιμολόγησης του κάθε προμηθευτή".