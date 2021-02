Αθλητικά

Νίκη – “ανάσα” για τη Λαμία στη Ριζούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Ξεκόλλησε” από το τέλος της βαθμολογίας η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου.

Η εξαιρετική πορεία της Λαμίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου στο «τιμόνι» της συνεχίζεται.

Η ομάδα της Φθιώτιδας έφυγε με μεγάλο διπλό από τη Ριζούπολη επικρατώντας του Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0, σε εξ αναβολής παιχνίδι για την 6η αγωνιστική της Super League και για πρώτη φορά απ’ την έναρξη του πρωταθλήματος, ανέβηκε 12η και πάνω απ’ τις δύο τελευταίες θέσεις της επικίνδυνης ζώνης.

Ο Αραμπούλι με πέναλτι το «χρυσό» γκολ για τη Λαμία, που μετράει δύο νίκες και τέσσερις ισοπαλίες στα έξι τελευταία παιχνίδια της στη Super League (10 απ’ τους συνολικά 15 βαθμούς της), προσπερνώντας (και) τον Παναιτωλικό μετά την ΑΕΛ.

Μετά από ένα πολύ νευρικό πρώτο 30λεπτο, με ελάχιστες φάσεις και πάρα πολλά λάθη κι από τις δύο πλευρές, η Λαμία πήρε προβάδισμα στο 32’. Από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή του Απόλλωνα, ο Φατιόν βρήκε τη μπάλα με το χέρι με τον διαιτητή Ζαχαριάδη να δείχνει την εσχάτη των ποινών. Ο Αραμπούλι από τα έντεκα μέτρα δεν αστόχησε παρά την προσπάθεια του Βέρχουλστ κι έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Στο 40’ ο Μπεντινέλι έκανε ένα σουτ που δεν ανησύχησε τον Επασί, καθώς έφυγε πολύ άουτ, ενώ στο 54’ η Λαμία είχε ακόμη μία καλή στιγμή, όταν μετά από πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Ντέλετιτς σούταρε εντός περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 56’ ο Απόλλων έφτασε κοντά στην ισοφάριση όταν ο Μπεντινέλι έπιασε σουτ στην κίνηση μέσα στην περιοχή, αλλά ο Επασί έδιωξε με εντυπωσιακό τρόπο σε κόρνερ, ενώ στο 75’ ο Σλίβκα έπιασε κεφαλιά από καλή θέση που πέρασε λίγο πάνω από τα δοκάρια της Λαμίας.

Στο 87’ η Λαμία έμεινε με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ρόμανιτς με δεύτερη κίτρινη, όμως κατάφερε να κρατήσει μακριά απ’ τα καρέ της τον Απόλλωνα, παίρνοντας ένα υπερπολύτιμο τρίποντο στη μάχη για την παραμονή της.

Οι συνθέσεις:

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ. Παράσχος): Βέρχουλστ, Μπρούτσιτς, Λισγάρας, Κάλισιρ (86’ Ντομίνγκες), Τσαμπούρης (77’ Μπαξεβανίδης), Τσιλούλης, Φατιόν (77’ Μουνιέ), Σλίβκα, Μπεντινέλι, Ιωαννίδης, Ντάουντα.

ΛΑΜΙΑ (Μ. Γρηγορίου): Επασί, Σκόνδρας, Αντέτζο, Τζανετόπουλος, Μαρτίνες, Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Ντέλετιτς (90’ Μπιάρνασον), Αραμπούλι (73’ Μαντζρεκάρ), Ρόμανιτς, Καραμάνος (82’ Μπα).