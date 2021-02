Πολιτική

“Λεονταρισμοί” Τσελίκ: Θα μετατρέψουμε σε εφιάλτη τα όνειρα Ελλάδας και Κύπρου

Οι Τούρκοι "ναρκοθετούν", συστηματικά, τις επικείμενες διερευνητικές επαφές.

Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο Τύπου του κυβερνώντος κόμματος AKP, Ομέρ Τσελίκ, ενόψει των διερευνητικών επαφών. «Αν η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν όνειρα για την ανατoλική Μεσόγειο, θα τους τα μετατρέψουμε σε εφιάλτη», διεμήνυσε, μεταξύ άλλων, ο Τσελίκ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομέρ Τσελίκ μετά τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής toy AKP:

«Είπαμε ότι ήταν σωστή η έναρξη των διερευνητικών επαφών. O Μητσοτάκης οργάνωσε μια διάσκεψη με το όνομα Φόρουμ Φιλίας. Το ερώτημα είναι το εξής: Γιατί η Τουρκική Δημοκρατία, μια μεσογειακή χώρα και μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των ζητημάτων, δεν προσκλήθηκε σε αυτή τη συνάντηση; Σε μία συνάντηση που ήταν παρούσα η ελληνοκυπριακή πλευρά, γιατί δεν ήταν η ΤΔΒΚ; Καμία συνάντηση δεν μπορεί να είναι φόρουμ φιλίας αποκλείοντας την ΤΔΒΚ. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση σε κανένα πρόβλημα έτσι.

Οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών προκαλούν έχθρα απέναντι στην Τουρκία. Οι δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών είναι δηλώσεις που δεν συνάδουν με τη φιλία. Αν το ελληνο-κυπριακό δίδυμο τρέφει όνειρα να πάρει μαζί του όσες χώρες έχουν προβλήματα με την Τουρκία για να πραγματοποιήσουν τους μαξιμαλιστικούς τους στόχους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι θα μετατρέψουμε σε εφιάλτη αυτό το όνειρο. Ούτε να το φανταστούν κάτι τέτοιο, ούτε βήμα δεν θα κάνουν με τέτοια όνειρα, ούτε καν θα σαλέψουν. Δεν πρόκειται να γλιτώσουν τον εφιάλτη, αν κάνουν βήμα. Εάν κάνουν ένα βήμα, θα μετατραπεί σε εφιάλτη.

Ούτε να ονειρεύονται κάτι τέτοιο, αυτό όνειρο δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε ένα βήμα, εάν γίνει ένα βήμα είναι αναπόφευκτό ότι αυτό θα μετατραπεί σε εφιάλτη. Η Τουρκία έχει προτείνει μία διεθνή διάσκεψη για εκεί. Ο πρόεδρός μας είπε ότι για μία ειλικρινή και μόνιμη συνεργασία στην περιοχή, θα πρέπει να διοργανωθεί ένα συνέδριο με τη συμμετοχή όλων των παράκτιων χωρών. Αν η Ελλάδα δεν θέλει να το προσεγγίσει θετικά, και θέλει να χρησιμοποιήσει για τα δικά της μαξιμαλιστικά συμφέροντα ένα φόρουμ με το όνομα «Φόρουμ φιλίας», αυτό είναι κάτι που σαμποτάρει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για ενότητα στη Μεσόγειο.

Μια συνεργασία με την Τουρκία και την ΤΔΒΚ στη βάση της συνεργασίας, της φιλίας και του win-win θα επιφέρει τα σωστά αποτελέσματα. Η ελληνική ακτοφυλακή και η FRONTEX βυθίζοντας βάρκες μεταναστών ή ωθώντας τους στην Τουρκία επιχειρεί να σκοτώσει αυτούς τους ανθρώπους. Κι αυτή η σκληρότητα αυξάνεται. Το υπουργείο Εσωτερικών και η ακτοφυλακή μας το φωνάζουν συνέχεια.Στη βόρεια Γαλλία, η θερμοκρασία έπεσε στους -16 και οι μετανάστες που μένουν μέσα στο δάσος και τις σκηνές προσπαθούν να επιβιώσουν καίγοντας τα ρούχα τους. Κανείς από αυτούς να μην επιχειρήσει να διδάξει ανθρώπινα δικαιώματα».

