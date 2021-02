Αθλητικά

Euroleague: Διασυρμός του Ολυμπιακού από την Εφές

Mόνον ένα δεκάλεπτο άντεξαν οι "ερυθρόλευκοι" στην Κωνσταντινούπολη.

Ένα επιθετικό “ black out” τριών δεκαλέπτων στέρησε τη νίκη και την ελπίδα να προλάβει την οκτάδα στον Ολυμπιακό, που ηττήθηκε, 76-53, στον «τελικό» της Κωνσταντινούπολης, από την Αναντολού Εφές, για την 25η αγωνιστική της Euroleague.

Ένας πολλά υποσχόμενος «πρόλογος» και 11-26 στο 10΄ υπέρ της ομάδας του Πειραιά δεν είχε συνέχεια στο «Σινάν Ερντέμ». Τον διαδέχτηκε ένας παρατεταμένα οδυνηρός επίλογος, αρχικά από το επιμέρους σκορ 32-8 της Αναντολού Εφές στη 2η περίοδο και εν συνεχεία από την «ερυθρόλευκη» αντίδραση που δεν ήρθε ποτέ στο β΄ μέρος. Mόνο 27 πόντους σημείωσαν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα και στα δύο τελευταία δεκάλεπτα!

Ο μόνος διψήφιος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 10 πόντους, 8 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Ρεκόρ καριέρας αποτελούν για τον γκαρντ των «ερυθρόλευκων» οι 8 ασίστ. Στην αγωνιστική επιστροφή του, ο Σάσα Βεζένκοφ είχε 9 πόντους. Στο απόλυτο μηδέν έμεινε ο Γιώργος Πρίντεζης, 4 πόντους πέτυχε ο Σπανούλης και 7 ο Κώστας Σλούκας. Χωρίς τους Άαρον Χάρισον και Κώστα Παπανικολάου είχε ταξιδέψει στην Πόλη ο Ολυμπιακός.

Πρώτος σκόρερ της Εφές αναδείχτηκε ο συνήθης ύποπτος Σέιν Λάρκιν, με 21 πόντους (4/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα.



Ο Ολυμπιακός υποχώρησε στο 11-14, ενώ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε στο 14-10 (έχει αγώνα λιγότερο) και... βλέπει οκτάδα!

Με τους Σλούκα, Λαρεντζάκη, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ και Έλις μπήκε στο παρκέ ο Ολυμπιακός και με πολυφωνία στην επίθεση (ΜακΚίσικ, Λαρεντζάκης, Έλις) ξέφυγε με 5-12 (+7). Η Εφές μείωσε σε 9-12, με λύσεις από Μίτσιτς, Μόερμαν και Ντάνστον, αλλά η συνέχεια ήταν ένας «ερυθρόλευκος» μονόλογος. Ο Ολυμπιακός πίεσε στην άμυνα, κράτησε την αντίπαλό του στα 3/7 δίποντα και 1/7 τρίποντα, την ώρα που οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και με φρενήρη ρυθμό, είχαν σωστές επιθετικές επιλογές. Η ομάδα του Πειραιά έκανε επιμέρους σκορ 2-14, με τον Λαρεντζάκη να φτάνει τους 8 πόντους με 4 ασίστ, ενώ αυτός που εκτόξευσε τη διαφορά στο +15, 11-26, ήταν ο Κώστας Σλούκας, έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Με Σπανούλη και Πρίντεζη νέα πρόσωπα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στη 2η περίοδο, και τους Σλούκα, ΜακΚίσικ, Μάρτιν να ολοκληρώνουν την πεντάδα. Η απουσία του εξαιρετικού στην πρώτη περίοδο Λαρεντζάκη δεν φάνηκε απλά, αλλά στοίχισε στους Πειραιώτες που παρουσίασαν εικόνα συντριβής. Μόλις 2 πόντους στο πρώτο πεντάλεπτο του 2ου δεκαλέπτου πέτυχε ο Ολυμπιακός. Οι Μπομπουά και Ντάνστον έφεραν αρχικά την ομάδα τους στο -11 (17-28), για να σημειώσει 9 διαδοχικούς πόντους (τους πρώτους το στο παιχνίδι) ο κορυφαίος παίκτης της Εφές, Σέιν Λάρκιν, για το 26-28. Ο Τζέιμς Άντερσον έδωσε προβάδισμα στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης (32-30). Οι παίκτες του Μπαρτζώκα βλέποντας την Εφές να αντιδρά, έχασαν την υπομονή τους στην επίθεση, πήγαιναν σε βεβιασμένες επιλογές, συνήθως έξω από τα 6.75 από τους ΜακΚίσικ, Σπανούλη και Τζένκινς. Παρά την προσπάθεια του Ολυμπιακού να κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα, τουλάχιστον τη διαφορά, οι Μπεμπουά, Ντάνστον και Άντερσον «τρυπούσαν» με ευκολία την «ερυθρόλευκη» άμυνα, για το 43-34 του ημιχρόνου, μετά από επιμέρους σκορ 32-8 της Εφές στο 2ο δεκάλεπτο. O Oλυμπιακός είχε 2 λάθη στην 1η περίοδο και 9 στο ημίχρονο!



Αν και βελτίωσε την άμυνά του εν συγκρίσει με το 2ο δεκάλεπτο και κράτησε την Εφές στους 15 πόντους στην 3η περίοδο, η επιθετική λειτουργία του Ολυμπιακού δεν... συνήλθε ποτέ! Με 9 πόντους παραγωγικότητα σε αυτό το 3ο δεκάλεπτο, η ομάδα του Πειραιά δεν είχε τύχη απέναντι στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν. Ακόμη και στα ριμπάουντ, κατάφερε να τον «πιάσει» η Εφές που ξέφυγε με +18, 56-38, για το 58-43 στο 30ο λεπτό, μετά από λύσεις των Τζένκις και Σπανούλη. Σε ένα «μαρτύριο» που περίμεναν να τελειώσει αποδείχτηκε η 4η περίοδος. Το επιμέρους σκορ 18-10 οδήγησε στο τελικό 76-53.

Τα δεκάλεπτα: 11-26, 43-34, 58-43, 76-53

Οι συνθέσεις

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (Εργκίν Αταμάν): Λάρκιν 21 (4), Μπεμπουά 11 (1), Σίνγκλετον 2, Μπαλμπέι, Μούσα, Σανλί 2, Μοερμάν 5, Πλάις 2, Μίτσιτς 9 (2), Άντερσον 4, Ντάνστον 15, Σιμόν 5 (1)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χαραλαμπόπουλος, Λαρεντζάκης 10 (2), Σπανούλης 4 (1), Σλούκας 7 (1), Μάρτιν 4, Βεζένκοφ 9 (1), Πρίντεζης, Ζαν-Σαρλ 5 (1), Τζένκινς 4, Έλις 3, ΜακΚίσικ 7 (Γιώργος Μπαρτζώκας): Χαραλαμπόπουλος, Λαρεντζάκης 10 (2), Σπανούλης 4 (1), Σλούκας 7 (1), Μάρτιν 4, Βεζένκοφ 9 (1), Πρίντεζης, Ζαν-Σαρλ 5 (1), Τζένκινς 4, Έλις 3, ΜακΚίσικ 7